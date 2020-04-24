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⾸相慕尤丁昨晚（23日）召开了记者会，⼀起来看看有哪些重点吧！

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重点1：延⻓⾏管令⾄5⽉12⽇

3⽉14⽇⾸相第⼀次宣布⻢来⻄亚全⾯执⾏⾏动管制令开始，⾄今已经是第3次延⻓了！

慕尤丁：“我们还没战胜疫情，但我相信我们⼀定会的。”

重点2：放宽⾏管令，⼤学⽣可回乡

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