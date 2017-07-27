Wow！具有特色的Manglish出现在微信！

具有特色的马来西亚微信表情符号上线

超过9亿人使用的“微信”（WeChat），是一个支持发送文字、语音短信、视频和图片的手机应用程式，它也有类似Instagram的功能，可以把个人的状态发送到“朋友圈”与朋友分享近况。此外，它还有特别的社交配置，例如使用“摇一摇”、“漂流瓶”、“朋友探测器”、“附近的人” 来快速结交新朋友。当然还有金钱支付、游戏、文章订阅、领红包赚钱等等的多元功能。

中国自然是微信最大市场，而使用微信的人也遍布全世界。马来西亚如今正积极推广微信的使用率，去年还推出了Wechat pay，把智能手机变成全能钱包，以绑定马来西亚所有银行的Visa和MasterCard的方式来进行线上的各种交易。

说了这么多，还是要回到大家都会使用的微信交流平台。如今，具有马来西亚特色的微信表情符号已经上线，你可以在微信的社交平台，变成与现实生活相符的“Malaysia Lang”。在与朋友交流的过程，可以使用具有马来西亚特色的语言，尽情表达自己的情绪，像是“Bojio”、“Beh Tahan”、“Walao”、“Sien”、“Cincai”、“Yamcha”、“shiok”等等的字眼。

如果你有兴趣使用的话，可以先到微信 Sticker Gallery 的 Market Place 或 More ，点击New，就能看到一系列以马来西亚方言、俚语、食物、文化等为主题的表情符号，像是“Lil Malaysians”、“Ah Beng”、“Malaysia Foodie”、“Duri the Durian”、“Kuih’s Tea Time”等等，让你依据自己喜欢的主题选择想要使用的表情符号。

还等什么？下载试试，在微信做一个道地的Malaysian吧！

One FM

编辑：淑婷