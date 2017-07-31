Winnie何芸妮差点儿溺毙在爱琴海！人家说希腊人比较不友善，芸妮说……

2007年，我和好姐妹们去希腊圣托里尼岛（Santorini island） 旅行，真的毕生难忘，因为我差一点就溺毙在美丽的爱琴海。

某一天，我们出海游玩，要去探索一个温泉。船只开到了海中央，向导说要去这个温泉，需要跳进大海游过去。那距离看起来不算远，而且又是夏天，我估计水温还可以，加上我的泳技也不差，我就跳下水，开始游泳，忘我的朝目的地去啦！

游着游着，怎知游到一半才发觉，那看起来很短的距离，其实很长 ……他们没有提供救生衣（呜呜），而且水温很冷（我的妈啊！）我就向游在我前头的好友求救，她还以为我在玩。正当我无助得快放弃的时候，幸好有一位帅气的外国人把我救回船上。真的是逃过一劫!

除了差一点溺毙，我生平第一次被驴子踢，也是在希腊。现在想起来，还是觉得很好笑。虽然当下伤口很痛！

驴子是岛上主要的交通工具。游客骑着它们，就不用一直走路。我就贪那头驴子长得可爱，走过去它的旁边想和它合照。可是这驴子就是不看镜头！我天真的用逗其他小动物的方式逗它，结果它出其不意，用驴蹄在我的小腿上踢了一下。驴子踢不是开玩笑的，我的小腿马上就淤青飙血。我和朋友赶紧找诊所清理伤口，我们很幸运的找到了。护士小姐帮我清理了伤口后，我想付钱给她，她竟然分文不收，还说很心痛看到我的伤口。

很多到过希腊旅游的朋友都说对希腊印象不好，因为他们很不友善。可是，我经历的却不一样。我倒是觉得他们很友善。因为我爱吃希腊酸奶（greek yogurt），就连续两天到同一家店吃晚餐。那位点餐的叔叔看见我们再度到访，二话不说就免费送我们希腊酸奶吃。我在岛上可是处处都遇见好人哦！

我觉得，圣托里尼的风景实在太美丽了，美得会让人屏住呼吸！全世界最美丽的夕阳之一，也就坐落在这岛上哦！

编辑：Angel 迎晶

日期：31/7/2017