Sherlyn 萧丽玲旅行时的非带不可…….

本地制作电视剧，近期可见不少新生代演员，Sherlyn 萧丽玲是其中一人。 年仅不到23岁的她身兼平面模特儿和演员，今年成为NTV7 星10大，前途不可限量。喜爱吃、烹饪、看戏、 游泳的她，旅行时，有什么东西是非待不可的呢？

耳机。 很多爱听音乐的朋友，去旅行若忘了带耳机，还会在机场买一对。耳机对Sherlyn来说也是旅行时不可少的。她说，耳机可在飞机上或闹市中的酒店派上用场，帮助睡眠。

零钱包。 一些朋友旅行时会带个小包包，而Sherlyn 也会带个零钱包，专放硬币和小面额钞票，放在包口等地方。在地铁或超市时，用起来非常方便，也不担心钱财外露。

随身wifi 。现代很多人是“蜘蛛侠”，一天不上网就浑身不自在，很没有安全感！Sherlyn不至于是蜘蛛侠，但旅行也会带随身wifi, 以方便查看地图、或餐厅。

相机 。随着科技进步，很多人旅行只用手机拍照，就可收获不少很不错的美照。但Sherlyn还是坚持带相机旅行，因为她认为，旅行必定要拍好照留恋，当然少不了一台好的相机。

脚架。爱自拍或独自旅行的朋友，脚架简直是最好帮手！Sherlyn旅行也带脚架，她说，这样就可随时随地不用人家帮忙也能拍照啦！

日期：28/7/2017