PLUS实行电子收费！没有Touch’n Go怎么办？别怕！这3招可打救你！

从4月26日起，南北大道94个收费站已实行全面电子收费，即使用南北大道里程卡（PLUS Miles）、一触即通卡（Touch’n Go）或精明卡仪器（Smart TAG）付费，不再接受现金交易。

但问题是，若车主没有付费卡或付费卡刚好没钱了，那该怎么办呢？



别慌张！虽然说PLUS大道已实行100%电子收费，但收费站依然会开设至少一条加额通道，而以下3招就能打救你咯~

1. 当场购买Plus Miles卡

（图：取自网络）

在进入加额通道后，当场购买Plus Miles卡再充值。一张Plus Miles卡只需RM10.60。另外，使用Plus Miles卡还可以获得5%的过路费回扣，但前提是一个月内必须在PLUS大道付超过RM100的过路费，才能享有5%的回扣。

不过当然，若没有超过RM100过路费也没关系！使用Plus Miles卡还可以以积分换取特别奖励，而且Plus Miles卡持有者也可以获得PLUS大道公司的商户优惠哦！

2．为你的Touch’n Go卡充值

（图：取自网络）

发现Touch’n Go卡没钱了，即时驶入加额通道，再为你的Touch’n Go卡充值。记得大道公司只接受以整数加额，如RM10、RM20、RM30，以此类推。

3．My Kad可当作Touch’n Go卡

（图：取自网络）

若不想花钱购买PLUS Miles卡，身上也没有Touch’n Go卡的话，最后的救星就是你的大马卡（My Kad）啦！除非你连大马卡也忘了带出门，那还是乖乖购买一张Plus Miles卡咯~

One FM 温馨提醒：

车主每人拥有一张付费卡还是必需的，更何况目前充值方式非常方便，只要在全马任何一个收费站、火车站、提款机、现金存款机、油站以及任何经授权的第三方单位都可进行付费卡充值~ 以避免最后才来发现没有付费卡或付费卡没钱的情况，导致在路上紧张慌乱，记得开车安全第一哦！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：http://www.plusmiles.com.my

日期：3/5/2017