OneLittleThing: 此生必去！一起去找圣诞老人吧！

首先当然是闻名世界、芬兰北部的罗瓦涅米(Rovaniemi) 圣诞老人村啦！位于以北8公里处的北极圈上，地图上标有66°32′ 35″ 字样的白色标线就是北极圈的纬度。你在这里还可以得到一张跨越北极圈的证书。而大部分旅客都必须在芬兰首都赫尔辛基(Helsinki) 转乘其他交通工具才能抵达。

这里有间圣诞老人办公室，你还可以和圣诞老人合照哦！