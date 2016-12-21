OneLittleThing: 此生必去！一起去找圣诞老人吧！

转眼之间又来到了年末，在四季如夏的马来西亚，圣诞气氛丝毫不减——但是！如果有机会的话，还是好想过个白色圣诞啊有木有！小编精心挑选了三个此生必去的圣诞景点，快给自己规划一趟梦幻的旅程，踏上寻找圣诞老人踪迹的旅程吧！
- 芬兰圣诞老人村 Rovaniemi
首先当然是闻名世界、芬兰北部的罗瓦涅米(Rovaniemi) 圣诞老人村啦！位于以北8公里处的北极圈上，地图上标有66°32′ 35″ 字样的白色标线就是北极圈的纬度。你在这里还可以得到一张跨越北极圈的证书。而大部分旅客都必须在芬兰首都赫尔辛基(Helsinki) 转乘其他交通工具才能抵达。
这里有间圣诞老人办公室，你还可以和圣诞老人合照哦！
最特别最有人气的就是这间圣诞老人邮局啦！除了即时寄出邮件之外，你还可以写一封信给未来的自己，来年圣诞节才寄出！当然这里寄出的邮件也会特别盖上北极圣诞老人邮局的邮戳。
来到北欧，怎么可以错过雪橇？！在罗瓦涅米你还可以和圣诞老人一起乘搭麋鹿雪橇哦！太梦幻啦！
2. 纽约布鲁克林圣诞村：Dyker Heights Christmas Lights
纽约是首选全世界最有圣诞气氛的城市，除了曼哈顿南街海港、第五大道百货公司的精美橱窗之外，但原来最热门的圣诞景点并不是在曼哈顿，而是在偏远的布鲁克林 Dyker Heights。
其实Dyker Heights 是布鲁克林的其中一个住宅区，而且还是小豪宅区。从90年代开始，这个富裕的小区居民开始在感恩节后开始隆重地装饰自己的住家，总之就是各种攀比各种炫耀各种豪华 <– 一种绝对不能输的概念有木有？甚至有些比起百货公司的装饰更加豪华，更因为是私人住宅的关系还增添了一种温馨感。演变到如今已经变成纽约圣诞节时必去的景点啦！
这个小区12月的电费应该………..
呵呵，只能说人富真好。
3. 德国纽伦堡圣诞市场 Nürnberg Christmas Market
有“天下第一圣诞之城”美誉的纽伦堡你又怎能错过呢？这里有各种各样的蜡烛、拐杖、包裹和圣诞树，还有纽伦堡最著名的腊肠和圣诞点心姜饼，你需要的一切圣诞商品都可以在这里找到。
圣诞市场里商品非常齐全,特别是它的“圣诞天使”引发大家各种美好的想象。“圣诞天使”有各种造型,其中白色和金色的礼服,金色的卷发,金皇冠最为传统,当然,还有许多其他的装扮,但是无一例外的是,她们都非常非常之可爱。如果到了纽伦堡圣诞市场,记得一定要带走几个可爱的天使玩具,据说她们的祈福是最灵的!
而官方推荐的行程里除了一定得品尝的姜饼和香肠面包之外，还有这个传统马车哦！乘上马车游走在优雅的古城里享受浓烈的圣诞气氛，要不要太美好啦！
三个世界闻名的圣诞景点你最想去哪个呢？（觉得Dyker Heights豪宅攀比心理竟然也演变成名胜也太闹有没有 XD）