Henley许亮宇和Emily林佩琦心目中的特别手信

旅行，除了吃喝玩乐、体会、成长，和一起旅行的人增进感情，还可和眼巴巴看着你去风流快活的朋友拉近关系。此话怎样？ 当然是买手信给他们啦！

收手信或送手信都是一件美好的事，哪怕只是一件小饰物，因为它承载着的是重视和分享。相信很多人的旅行中都少不了买手信这一环，也应该送过或收过不少特别的手信。现在，且来看看大马艺人Henley许亮宇和Emily林佩琦收过或送过什么特别的手信吧！

Henley许亮宇

Henley 说，其中一个他收过，觉得特别的手信就是朋友送他的日本水果软糖！味道很香，口感很 Q。朋友送了他几包，原本想慢慢吃，结果没想到一下就吃完。

另一件手信是北海道薰衣草。这次是他送给别人，他当时特地把薰衣草从北海道带回大马送人。真是物轻情意重哦！

此外，Henley 也说，曾经从香港买了一个可以录音的抱枕送人， 可爱也很特别。但因为历史久远，无法提供照片。 据他说，是一个普通的抱枕，但设有录音装置。

Emily林佩琦

Emily 也收过一些让她印象深刻的手信， 包括无尾熊！

从澳洲回来的朋友， 多数会买无尾熊当手信。Emily 为何会觉得无尾熊特别呢？原因是，来自澳洲的手信——无尾熊，却是有中国制造的！哈哈！

她也收过来自以色列手信，结果由于语言不通，把香体膏误以为是护唇膏！>_<

这个牌子的紫菜闻名遐迩，到泰国必买！但打安全牌的朋友就较少会买榴莲口味。Emily 收榴莲口味的紫菜片时，就觉得味道组合怪怪的。这款紫菜你试过了吗？

编辑：Angel 迎晶

日期：1/8/2017