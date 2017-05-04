Group Chat管理员须知的6件事！管理不当恐坐牢！

由于通讯群组散播虚假消息的情况日益严重，大马通讯及多媒体委员会正式推出社交媒体通讯群组管理员指南，规定管理员比须监督通讯群组的内容，目的是为了提醒民众在使用社交网站时，小心并谨慎地保护自己。

「应该做和不应该做」的社交媒体通讯群组的指南：

通知组员有关设立群组的原因，并考虑设定基本规则；管理员不可缺席或不活动； 遵守平台供应者所制定的规则和条件；不可违反平台供应者（如facebook、WhatsApp、Telegram）设定的社群标准或指南； 须确保组员留言的讨论处在正轨；切勿鼓吹、煽动与怂恿发表不当帖文。 经常查看帖文内容；切勿容许离题的讨论。 考虑封锁或移除不时发表不当贴文的人士；对那些不断违规者採取强硬行动； 配合执法单位对社交网站进行的调查；不可对执法单位隐瞒或进行阻止。

通讯群组传送不实消息 管理员恐坐牢！

另外，稍早前，《每日新闻》有报导称，若社交软件WhatsApp的群组管理员无法良好遏制 「危害国家的消息」散播，或将面对牢狱之灾。

通讯及多媒体部副部长拿督再拉尼佐哈里日前也表示，相关人士确实有可能在《1998年通讯与多媒体法令》下遭对付。

他强调，即便是透过社交网站或是软件散播假消息、发表煽动性言论、诽谤都属触犯，而洩漏国家机密则在官方机密法令（OSA）的管辖范围内。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：东方日报

日期：4/5/2017