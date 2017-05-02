AWAS! 避免交通罚单，你就须……

交通部在4月15号正式落实 “自动安全醒觉系统” （AWAS），实行首5天就发出了1万3096张交通罚单，数量惊人。其实，只要你留意，AWAS措施下的罚单完全可避免! 立马来看贴士！

AWAS 是什么？

Awareness Automated Safety System, 中文叫 “自动安全醒觉系统” 。

结合自动执法统（AES）和交通违规记分制（KEJARA），以降低我国交通死亡率。

什么情况下会中招？

已实施记分的暂时仅涉及两种交通违规，即：超速和闯红灯。

换言之，现在，你只要闯红灯或超速被AES 拍到，就会被开罚单罚款兼记分！

另外21项违规，则将在近期（日期未定）会被纳入AWAS，包括:开车用手机、没系安全带、超载等等。

中招后的程序:

遭AES拍到 → 罚单寄至车主 → 车主找出当时开车的司机 → 缴交罚款 → 扣分。

或

遭AES拍到 → 罚单寄至车主→ 不认罪 → 带上法庭 → 判有罪 → 缴交罚款 → 扣分 。

或

遭AES拍到 → 罚单寄至车主→ 不认罪 → 带上法庭 → 判无罪 →不必扣分和罚款。

温馨提醒:

别随便借车给他人，尤其不负责任之人。因万一朋友不愿承担责任，被扣分的将是车主。

如何避免？

很简单！看到此告示牌后，留意车速！因为它警示你前有AES！

（图片摘自网上）

目前已启动的AES有14个（4个红灯，10个超速），另有7个计划安装中。

地点如下：

（取自www.jpj.gov.my ）

如何记分？

不同违规种类和车辆类型，所记分数不同。不曾违规者是0分。

记满20分将被采取的行动如下：

阶段 分数 采取行动 冻结期限 第一 首20分 警告 – 第二 第二个20分 冻结驾照 6-8个月 第三个20分 冻结驾照 8-10个月 第四个20分 冻结驾照 10-12个月 第三 取消驾照 （5年内被冻结3次后） –

遭冻结驾照者，只在特定期限不能开车，不必重考驾照。一旦驾照被取消，则须重考。

恢复课程:

一年内没有犯规的驾驶者，可上陆路交通局（JPJ）的恢复课程，以取回50%的记分。

无论如何，不管有没有AWAS措施，你我都应该遵守交通规则，以保障每个人的安全！

祝平安！

编辑：Angel迎晶

日期：2/5/2017

参考自：

http://www.jpj.gov.my

星洲日报、东方日报