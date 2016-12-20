aMEI投下近5000万 乌托邦2.0连续两晚唱爆上海

华语天后 aMEI 的乌托邦演唱会在结束了美加地区的第55场演出之后，在不到一个月的时间密集的加班排练，16号在上海端出了以20周年为主题改版的乌托邦2.0演唱会。这场演唱会充分发挥了 aMEI 狮子座的个性，在她不惜成本的个性下，从所有的舞台设计、动画到曲目，几乎已经是一场全新的演唱会。

硬体规格破纪录，超巨型萤幕一眼看不完

这次乌托邦2.0演唱会的舞台设计，以极简的方向将舞台设计为面积惊人，舞台的LED量创下纪录，共计超过2000片，总面积3600吋，超过864平方米，相当两座多篮球场的面积。而且每一面都可以在轨道上游走，视觉十分惊人！观众进场时被这横幅超过100公尺的LED上，aMEI 海报中锐利的眼神震慑，纷纷拍照留念，同时也说：「这画面太震撼了，不过那么宽手机拍不下呀！」

经典曲目重现，演唱曲目将近50首

这次的演唱会 aMEI 并没有特意把阿密特和 aMEI 做段落的区隔，演唱会一开始她一个人在两层楼高的画面中霸气登场，以阿密特的《开门见山》宣告演唱会开始，随即转进 aMEI 的摇滚经典《ARE YOU READY》，再把《站在高岗上》改编成摇滚，最后以阿密特的《你想干什么》结束开场，观众已经全场沸腾！随后的抒情摇滚《别在伤口洒盐》、《血腥爱情故事》连番登场，把 aMEI 和阿密特的摇滚做了完美的串连。

换上复古服装的 aMEI 再度登场，气氛转进PARTY，一连几首快歌《跳进来》、《假惺惺》、《火》、《了不起》和《薇多莉亚的秘密》，把现场瞬间变成大夜店。尤其她在演出中要求全部重新排舞，并且增加了一段一分鐘的个人SOLO，在升到2公尺的高台上让歌迷看到久违的热辣的一面！跳完以后，她略显生涩的说「好久没有这样跳舞，怎么觉得很害羞！」

换上镶满水钻的银夹克后，aMEI说要介绍一首自己已经十几年没有演唱的嗨歌，而且是听了会哭的嗨歌，正当歌迷还摸不著头绪什么嗨歌会哭的时候，《YOU MAKE ME FREE》熟悉的前奏响起，歌迷尖叫声几乎要掀翻上海梅赛德斯体育馆的屋顶。有歌迷说：「听到前奏我就大哭了！这首几乎快要忘记的歌，aMEI 一唱，才发现原来每一句歌词都记得！」随后再加入《我要飞》，现场陷入疯狂！

之后 aMEI 换了一套黑色的透视纱裙，里面穿着极短的短裤，在重新编曲的乐声中演唱《我恨我爱你》和《如果你也听说》，已经有歌迷在微微啜泣，随后她又用清亮的嗓音唱出《真实》和《原来你什麼都不要》，现场除了大合唱之外，不断有歌迷擦眼泪！纷纷表示：「MEI 的情歌太好哭了啦！」aMEI 在 TALKING 的时候说：「看我的演唱会就是要这样，想闹就闹，想哭就哭，什么情绪都不要保留，我陪着你们发洩！」

随后 aMEI 维持一定要有歌曲献给张雨生（宝哥）的惯例，选择了一首她因为情绪向来不敢演唱的《听你听我》，为什么不是演唱宝哥的创作，她说：「这首歌是19年前宝哥无预警离开的时候，我献给他的歌，我非常喜欢里面的歌词，充分表达了我对他的想念，而且这首歌的作曲人陈志远是带我出道的恩师，所以我觉得这首歌可以充分表达我对宝哥和陈老师的感念！」在演出的过程中 aMEI 屏气凝神，虽然中间有几度快要失控，但她还是撑着把这首歌做了完美的诠译！

接著演唱会来到最容易造成「震动」的跳舞PART，这是乌托邦演唱会唯一一段没有更动曲目的段落，《BOOTY CALL》、《渴了》、《BAD BOY》、《三天三夜》、《前进乌托邦》连续五首嗨歌，让歌迷跳到腿软！其中有几位专程到上海朝圣的歌迷说：「台北不能跳，来上海跳！更爽！」原本在这一段便结束的演唱会，没想到音乐停下来后突然播放了一段影片，里面 aMEI 说：

出道前

唱片公司的人为了建立我的个人资料

问了我一句：你的梦想是什么

『开万人演唱会啊！』

当时的这句回答，其实心情就跟小时候作文

在我的志愿里回答将来要当医生，当太空人一样

纯粹只是个不负责任的白日梦

但不过就在发片后的第393天

在我完全来不及反应的情况下

我真的站上了第一场个人演唱会的舞台

当时听到第一首歌『一想到你呀』前奏的时候

眼前一片黑

后来灯就亮起 看到的画面我一辈子都不会忘记

台下的人，不只一万……

那一刻我告诉自己，我再也不想离开这里

我要拿生命好好的活在属于我自己的舞台上

这是我的乌托邦 我的天堂

这20年的舞台

有大有小，有风有雨，有笑有泪

有多少为了听我唱歌而来的人 已经算不清楚

但我还是那句话

十万人 一万人 还是一个人

只要站上来了，我就会唱

而你，

还记得是从哪一首歌加入我的世界的吗？

影片结束后 aMEI 再度登场，她说要给大家来点特别的，随后音乐响起，是2015年阿密特的《牙买加的槟郎》，萤幕出现了《AMIT2》专辑的封面和当时的宣传照。然后 aMEI 开始用倒叙方式随著年份，选择了每一张专辑的代表歌曲，一首一首唱回1996年的《姊妹》

造型重现经典

aMEI 在制作会议的时候问大家：「这20年来妳们印象最深的造型是哪一个，我们就来做哪一个造型。」没想到工作人员异口同声的说：「羽毛剪！」让 aMEI 大笑的说：「吼！羽毛剪现在剪真的太尷尬了啦！哈哈哈！」后来大家在票选后选择了「辫子头」，因为 aMEI 可以算是华语歌坛最能诠释辫子头的女歌手，在总彩当天，她2点到达后台，等到满头的辫子编完已经过了5个半小时，她苦笑的说：「我这是何苦啊？」不过她因为对于编发的方式有意见，彩排完回到酒店她要求发型师「全部拆掉重来」，足足花了10几个小时才搞定她的「经典辫子头」！而演唱会中她也重新定制了6套舞台服，从摇滚军装、復古DISCO装、浪漫的黑色透视礼服到嘻哈皮夹克和最后的，今年最流行的OVERSIZE飞行夹克，也被网友和歌迷大赞：「时尚妹！」

新增安可桥段，60分钟唱完20年

aMEI 的演唱会每次都会有一大段让歌迷又哭又笑的经典歌曲设计，就像 AMeiZING演唱会时她用40分钟演唱了所有经典的情歌，被歌迷称为：「哭到站不起来！」而这次既然是以20周年为主题，她突发奇想的说要从最新一张专辑唱回第一张专辑，带着歌迷在音乐中来一趟不可思议的时空之旅！她从16张正式专辑各挑了一首具有代表性的歌曲，搭配大萤幕中当年的专辑照片和曲目，一张一张专辑骚动歌迷的情绪，其中有慢有快，真的把歌迷搞得又哭又笑！他唱到比较早期的作品时，还问现场的歌迷：「你们出生了没？如果还没先离开没有关係，因为我可以和最早听我唱歌的留到最后，唱到最后！」让歌迷又感动又好笑。最后在她重新编曲的《姊妹》中，全场一万多人含着眼泪跟着她大合唱，她自己也几度因为情绪唱不出来，气氛十分感人！

创意桥段讨喜

因为是第一场演出，aMEI 希望大家不要一直忙着拍照，他在演出第一段的时候说：「今天我还特别帮首演的歌迷们准备了一个特别的礼物，那就是今晚12点，我会自己挑选一些美美的照片上传，提供给大家下载收藏这场属于我们的特别演唱会！下载时间只有1个小时喔～等到演出最后我再公佈下载的地方和密码！这样还有一个好处，就是你们可以空出双手跟我一起玩，不要忙着拍了！哈哈！」这个举动果然奏效，现场的歌迷们马上放下手机，空出双手和她一起挥舞！歌迷称赞：「这个点子太有趣了，不但不用自己忙着拍不清楚的照片，还可以当做第一场的珍藏！」

aMEI再创纪绿 成为华语单一演唱会破百场的女歌手

乌托邦2.0演唱会12月16、17日在上海连唱两场，接下来还要在大陆其他城市巡迴，并将移师到星马，也将唱进伦敦、米兰、马德里及洽谈中的峇里岛。目前表定将突破百场，让 aMEI继续稳坐华语乐坛的舞台女王！对于再创纪录，aMEI 说：「这场演唱会是20年音乐生涯的一个纪念，如果能多去一些地方我都会愿意唱！」至于无缘演出的台北，aMEI眼神流露不捨，她说：「还是没机会喔？我真的愿意修改曲目啊！」不过经纪人确认乌托邦2.0确定没有在台北演出的机会了，目前应该会安排档期在高雄演出，陈镇川表示：「因为这场演出对台湾的歌迷很重要，虽然没有小巨蛋很遗憾，但是大家还是可以在高雄相聚的！」