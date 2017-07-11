A-Lin最新单曲《一直走》

A-Lin首度担纲专辑制作人：比唱悲歌还纠结

超越A-Lin且更A-Lin！

天生歌姬A-Lin睽违2年多，终于即将于9月发行新专辑。首发单曲《一直走》日前全面数位上架立即空降各排行榜，A-Lin温暖淳厚的嗓音衬着轻快愉悦的电音节奏，用最潮的EDM曲风唱出全新风格的「Lin式情歌」!

当制作人超纠结，分身不乏术！

A-Lin首度挑下专辑制作人的重担，与新科金曲奖最佳专辑制作人荒井十一合作首发作品。录音、选歌、编曲样样都是新鲜事，但制作时的心情超级纠结！身兼制作人的她在配唱时，需要和荒井老师不断的研究新的发声方式与位置、语气与表情，录音之后还要和荒井老师仔细比对自己的声音表现，甚至每一字、每一句都要反覆的听，觉得不够好的话，尽管「歌手」A-Lin可能已经疲倦，但「制作人」A-Lin还是会果断要求「歌手」A-Lin再来一次。

她说，制作人要兼顾统筹全局，这次很幸运可以跟荒井老师学习，歌手就是要《一直走》，一直学新的东西。从制作人的角度，她看到了不一样的世界。她也说，他们不断的讨论，不断的颠覆原先的结论，这比唱悲伤的情歌还要耗费心力！

一甩悲情，唱出最简单的快乐

首发作品不仅歌词和音乐完美搭配，A-Lin也一甩悲情唱出最简单的快乐！新专辑里融入A-Lin这些年的生活经验与态度，新单曲象征A-Lin音乐旅途中的新的起点与里程碑，期盼新专辑「超越A-Lin且更A-Lin」！单曲封面的新造型也同样令人惊艳！她花了两天时间、每天编发超过12小时编出超炫的雷鬼头，她表示自己很喜欢这样的造型，因为她想起多年前探访非洲马拉威时，曾入境随俗绑过辫子头，当时她看到当地的朋友虽然生活落后、贫穷，但笑容里总是充满希望!

开门的首支单曲《一直走》传达的是歌手与生俱来的「简单的快乐」的能力。出道多年的A-Lin在音乐路上历经挫折，但都能以乐观开朗的态度迎战而有所斩获，如同歌词所说「心没有路∕也没有尽头」更是A-Lin对音乐的态度。这次在新专辑中参与音乐制作玩得很开心，因此她把这份快乐唱进这首歌中，她说：「保持好奇心尝试新鲜的事物，小小的一点点满足，就是简单的快乐。」

点击此听《一直走》：https://lnk.to/alinGO

编辑： Angel 迎晶

资料来源： Sony Music

日期：11/7/2017