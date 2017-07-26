90岁奶奶与3岁男童的对决

超过90岁的奶奶与3岁小男孩的比拼！

Ross Smith 是一名职业橄榄球运动员，经常在instagram或是Facebook会分享一些自己的生活记录，偶而拍拍搞笑短片来逗逗大家！而最为大家熟悉的，就是Ross Smith“配合度超高”的奶奶。他很常找奶奶一起拍摄有趣的小短片，影片中不乏恶搞奶奶的片段。由于奶奶真的太可爱了反而让Ross Smith的网络帐号引起许多关注！

日前，他在面子书又上传了一个他奶奶与3岁小孩的Korbin Jackson 的“抛东西比赛”视频，后者在是相当厉害的“瞄准”高手，由于他喜欢球类运动，尤其是足球，因此他的父亲在家裡特别准备了小型的球和球门让他玩耍，结果Korbin Jackson还真的经常能上演完美射门。就凭借着精准的射门，小小年纪的他吸引了不少的粉丝。

来看看Ross Smith面子书上所分享的这场“祖孙对决”吧！

Grandma vs. 3 year old 🎯 Trick ShotsRoss Smith & Korbin Jackson Posted by Ross Smith on Wednesday, 19 July 2017

随着网路兴起，网路红人也就越来越多，不少人会在社群平台分享生活的趣事、搞笑影片，或是晒另一半，而近期又以祖孙情最吸睛，甚至狂吸百万粉丝追踪。如果大家还对“老夏脆鹅”有印象的话，一定深有同感。即便老夏已经与世长辞，但他们老来的甜蜜可爱互动，已经烙在大家的心中。

这位配合度超高的奶奶已经成了大家的开心果，希望奶奶能永远保有那乐观青春的心。

资料来源：Ross Smith面子书