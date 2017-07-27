让林健辉带你看看美国纽约和欧洲！

有人说，旅行是一次灵魂的洗涤，感官的新触碰。吃喝玩乐，尝试之前不曾尝试之物是必须的。居住在亚洲的我们，倘若踏足西方国家，肯定会体验到更多新鲜和不同。你去过美国和欧洲吗？还没的话，马上让大马唱作歌手林健辉带你看看纽约和欧洲有什么好玩、好吃、好去处！

纽约

健辉：“纽约最好吃的快餐Shake shack 是我人生中最难忘的回忆。它不是开在商场或大街边，而是在一个公园里，每一天会有很多人在这一起吃汉堡，感觉很不一样也很舒服。”

“还没到过纽约时，在电影和电玩游戏里就觉得纽约地下铁很有艺术感。没想到，有机会来到纽约地下铁一游后，发现这里的艺术感比想象中还要浓厚。”

“纽约有好多好多公园，周末的时候会有很多人喜欢在公园里躺着晒太阳、聊聊天，很relax、很舒服。这种感觉很少可以在我国体会得到，应该是大家都很怕晒的关系……”

“时代广场（Times Square） 是纽约最热闹的一个地方。这里比想象中还要热闹，到处都可以看到很多街头艺人、警察骑着马巡逻，当然也少不了来自各国的游客。”

“Brooklyn Neighborhood 这个地方，给我的感觉就是这里的人都很友善。也许是从小接受英文教育的关系，来到这里感觉好像回到家，很亲切。”

西班牙

“西班牙的托莱多（Toledo）是一个很有历史感的地方，这里给我的第一个印象就好像来到皇宫。此处的大街小巷、广场都很有特色和艺术感，所以也被列为世界文化遗产。”

“托莱多这个地方让我印象最最最深刻，因为在这里走得最多，天气又非常热。还好四周的景色非常漂亮，不管在哪个角落都很适合拍OOTD （当日穿搭）照。虽然走到汗流浃背，但这回忆是非常珍贵的。”

“巴塞罗那诺坎普球场（Barcelona camp nou stadium）爱足球的人一定会来参观的景点之一。虽然没有很喜欢足球，来到这里一定要来感受下，即使没有比赛，坐在人群中看着那片草地竟然也可以兴奋起来，哈哈！”

意大利

比萨塔（Pisa Tower）给我的感觉很像大马的安顺斜塔（Leaning Tower of Teluk Intan） 。难得来到这里一定要摸一摸它！

法国

“感觉法国的每一个建筑物都很好看、很有设计感。法国国家图书馆（Bibliotheque nationale de france） 是法国其中一间最大的图书馆。这里环境非常安静和舒服， 有很想找本书来翻一翻的感觉，哈哈！”

“埃菲尔铁塔（Eiffel Tower） 是很多人的梦想之地。这里的天气即使是夏天，一到晚上就会转凉，所以这里有很多地方包裹酒店都没有冷气的哦!”

编辑：Angel迎晶

日期：27/7/2017