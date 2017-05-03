2017金视奖观众票选奖

One FM Angel 迎晶勇闯5强！



2017金视奖“观众票选奖” 第二阶段网络投选活动自4月20日开始，得到粉丝们的热烈响应。截至4月28日（星期五），目前占领观众票选奖五大最受欢迎男艺人有蔡子、庄可比、郑瑞钥、苏进川、李永钧；五大最受欢迎女艺人的则有巫恩仪、秦雯彬、王菁忆、蒋珮珮、洪迎晶，当中蔡子及巫恩仪先拔头筹，在五大最受欢迎男、女艺人中占以最高票数。

2017金视奖“观众票选奖”将选出五大最受欢迎男艺人、五大最受欢迎女艺人、最受欢迎电视剧及最受欢迎电视剧角色，共12个奖项。目前，最受欢迎电视剧大热门是以律政为故事主轴的《法内情》。5大热门最受欢迎电视剧角色则是《阿爸》巫恩仪（饰庄窈敏）、《重案狙击》秦雯彬（饰莫艾菲）、《阿爸》温绍平（饰庄智耀）、《法内情》张水发（饰祁风）和《我的男友不是人》刘倩妏（饰乔恩）。

距离2017金视奖还有两个多星期的时间，粉丝们若想要支持自己心目中的“人气王”，那就要赶快行动投票！2017金视奖观众票选奖的成绩是100%网络投选统计得出，第二阶段网络投选将从4月20日（星期四），下午5点开始至5月20日（星期六），晚上7点30分结束，并在当晚2017金视奖颁奖典礼上公布成绩，所以粉丝们务必密切留意并为偶像们投票加油！

谁将会成为观众心目中五大最受欢迎男艺人、女艺人、电视剧角色？哪一部本地电视剧又会最受观众欢迎？最终成绩将于5月20日2017金视奖为你揭晓！

2017金视奖铁定于2017年5月20日（星期六），晚上8点30分，于Setia City Convention Center Hall 1 & 2隆重引爆。由首要媒体集团旗下的“阿姐”Cheryl李欣怡单挑大樑担任颁奖典礼主持人，Orange陈慧恬和Emily陈子颖则担任星光大道主持人。2017金视奖星光大道将于当晚6点正式开始，ntv7也将于7点至7点30分，进行星光大道现场直播。值得一提的是，观众除了可以透过ntv7收看颁奖典礼，tonton也将从傍晚6点开始全球网上高清全程直播，主持人Meeki吴美锜还会带你直击后台。此外，ntv7官方YouTube（ntv7feelgood）也将同步转播。

想出席2017金视奖颁奖典礼的观众朋友，敬请留意之后另行公布的日期和时间，以索取2017金视奖入门票。欢迎浏览金视奖官方网站www.ntv7.com.my/goldenawards 以查询2017金视奖更多的详情。欲知更多有关ntv7详情，可浏览ntv7官方网站：www.ntv7.com.my，关注ntv7中文面子书：ntv7中文及Instagram：ntv7chinese。如今，您可浏览tonton官网www.tonton.com.my 或者到Google Play Store、Apple App Store 下载tonton应用程序（tonton App）观赏ntv7及八度空间的节目，或升级成为tonton VIP用户，即可无限量地观看超过2.6万个小时精彩节目，随时随地体验多元的视频享受，并关注tonton中文官方面子书及Instagram：tontonchinese。同时，你也可透过付费电视第107频道观看ntv7。

『观众票选』类

VC1五大最受欢迎电视男艺人

M5 郑瑞钥

M6 谢承伟

M8 蔡子

M9 白建明

M11 温绍平

M12 梁佑诚

M14 李永钧

M16 张水发

M18 庄可比

M21 苏进川

VC2五大最受欢迎电视女艺人

F10 蔡佩璇

F11 蒋珮珮

F12 罗忆诗

F13 秦雯彬

F14 王菁忆

F15 潘俐妤

F16 洪迎晶

F27 巫恩仪

F31 吴天瑜

F34 刘倩妏

VC3最受欢迎电视剧

D5 法内情

D6 最难忘的假期

D8 记忆中的菜单

D9 脉动人心

D10 我的欧巴们

VC4五大最受欢迎电视剧角色

C1 温绍平饰 庄智耀 阿爸

C2 罗忆诗饰 庄窈琦 阿爸

C4 巫恩仪饰 庄窈敏 阿爸

C6 秦雯彬饰 莫艾菲 重案狙击

C15 张水发饰 祁风 法内情

C19 李永钧饰 顾易航 最难忘的假期

C27 刘倩妏饰 乔恩 我的男友不是人

C28 庄可比饰 吴大志 我的欧巴们

C31 吴天瑜饰 宋巧华 岁月留声

C49 蔡昕乐饰 Vivi 一次就爱对4

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：ntv7

日期：3/5/2017