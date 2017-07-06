1令吉可以在雪兰莪蒲种租到房？10仙可以搭到车？

当我们在叹世态炎凉，人们寡情薄意、自私自利时，其实，社会上还是有不少善心人士正在努力帮助着这个世界和人们。“1令吉房屋”就是其中一个，让小编看得心暖暖。

1令吉租房

大马人民社警总会长关志庭和一群社会人士推出了“1令吉房屋”供到巴生谷治病的外地朋友和家属入住。病人或家属入住房屋，隔天就可到医院看病或探病，为他们省下住宿费。

关志庭表示，他和面子书的一群热心朋友在蒲种设立了两间“1令吉房屋”，这两间双层排屋每间可容纳最多18人。

他说，很多较贫穷的外地病人，为了省下住宿费，在前一晚开车，抵达后在车上睡觉。也有一些病人的家属，为了照顾病人，晚上睡在医院走廊。因此，他们设立这这两间1令吉房屋，让贫穷人士以每个家庭1令吉的价格入住，让他们可以舒服地休息。

10仙交通费

此外，他们也提供轿车载送病人到医院，包括到马大、沙登、布城、双溪毛诺医院和吉隆坡中央医院等，病人只需缴付10仙交通费！

他说，1令吉房屋已经开始启用，申请入住者须符合贫穷条件，同时也需要遵守其他条件，包括保持清洁、清真、不能携带猪肉和牛肉等等。

需要帮助者可以通过关志庭的面子书 （https://www.facebook.com/kuan.cheeheng ）报名。

（照片取自东方日报）

编辑： Angel 迎晶

资料来源：东方日报

日期：6/7/2017