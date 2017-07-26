韩国艺人撞脸撞到“bang bang” 声！

韩国三大娱乐公司SM、JYP、YG收罗了不少当红明星，旗下艺人才华横溢，相貌出众。然而，有没有发觉，很多韩国俊男美女，样子都很像？ 有网友发现，其实只在SM娱乐社内，就有几组人非常相似，如著名雕刻美男和美女EXO的SUHO和Red Velvet的Irene，五官相似度高达90%！

SUHO和Irene几乎成了龙凤胎啦！无论是深邃眼睛、嘴唇厚度都相符，甚至连眉毛角度都很像！

f（x）的Krystal和NCT的在玹也相当像！虽然五官有些差别，但看着镜头的眼神和表情都有同一种相似感。（图/翻摄自《DISPATCH》）

而Red Velvet的Wendy则是和NCT仁俊有姐弟脸，甚至重迭在一起也毫无违和感。（图/翻摄自《DISPATCH》）

Super Junior银赫和前H.O.T师兄张佑赫也相当撞脸，感觉只是换了造型而已！（图/翻摄自IG、EXO脸书）

SHINee泰民和EXO的KAI都被说过像。“Hello 你是我失散多年亲生兄弟吗？”（图/翻摄自IG、EXO脸书）

而且Super Junior银赫和前H.O.T师兄张佑赫、SHINee泰民和EXO的KAI，都曾被说过不只长相，舞蹈动作或是个人风格都有很相似的氛围。

不知这些艺人的粉丝们，会不会也觉得你的偶像有撞脸的情况呢？

编辑： Angel 迎晶

资料来源：ETNEWS 新闻云

日期：26/7/2017