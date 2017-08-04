陈奕迅的最新的2首国语歌曲推出啦！

Eason最新国语歌曲《海胆》、《谁来剪月光》

呈现经典臣式情歌韵味

《中国新歌声》影片网上疯传

最近陈奕迅(Eason)忙于筹备即将在10月推出的全新国语大碟，新歌陆续面世，他于8月4日再度推出两首国语新歌《海胆》和《谁来剪月光》，分别讲述成熟男子经历感情后的沧桑，以及透过月亮来表达对爱的渴望与恐惧。较早前Eason推出本年度双主打歌曲《披风》和《放》后，旋即紧接推出多两首国语新歌，以满足乐迷这几年的期待。

《海胆》 (Sigh)这首歌，以海胆的口感做比喻，像不轻易给人看穿脆弱的铁汉柔情，夜深人静也是会在暗夜啜泣的人般，描述成熟男子经历感情后的沧桑。填词人葛大为透过文字笔触，描述食物与人性之间的微妙关係，配合上製作人Jerald的轻快旋律，带着一种玩世不恭的趣味，呈现专属于男人的内心世界对话。

陈奕迅 Eason Chan 《海胆》Sign （Teaser）

另一首新作《谁来剪月光》 (Miss)，则突破创举加上中西合併的两种音乐元素，透过月亮的比喻，来表达对爱的嚮往及害怕。歌曲流露出传统东方浓浓的曲式，由填词人易家扬将Eason的个性以一种外在传统内在嬉痞的包装模式，巧妙的融入这首优美的情歌之中。Eason早前为新歌拍摄短片简介时，发挥其搞笑本色问道：「怎样剪都剪不断，谁来剪月光才会剪得断？」

陈奕迅 Eason Chan 《谁来剪月光》Miss （Teaser）

Eason目前忙于担任内地音乐节目《中国新歌声》第二季的星级导师，他经常妙语如珠，因此一言一行备受大家关注，节目片段更在网上广泛地流传。Eason不时在节目中示范唱歌，在第一集中，有参赛者以《无条件》歌曲参赛后，Eason清唱示范一次给予意见，全场陶醉于Eason的歌声中，大拍手掌！在第二集中，Eason更加以《十年》示范唱功，认真的表情准备唱之际，谁料一开口却刻意走音兼错歌词，引发全场爆笑。直到副歌部份，Eason 才发挥真正实力，正经献唱。这些影片及后在网络上有很大迴响，可见Eason 在这个节目的表现很受欢迎。

《海胆》和《谁来剪月光》正式在8月4日在各大平台发佈，大家密切留意。

资料来源：環球新聞稿

编辑：淑婷