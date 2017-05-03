陈势安带着新专辑《亲爱的偏执狂》 来到One FM 宣传，和 Kyan & Hana 畅谈一场。

若你错过了访谈播出，马上让你3分钟了解现在的陈势安变成怎样！

Q: 陈势安对于 “偏执狂” 的认知？

A: 偏执是热爱生命和生活的象征，值得学习和尊敬。 生活中，自己对整齐偏执，是整齐控，颜色会选择同色系，到酒店会立刻把鞋子和东西排得整整齐齐。

Q: 新专辑筹备遇到的困难？

A: 面对自己。以前不愿分享，很重视隐私，也不愿承认自己有偏执的一面。但这张专辑就记录了很多关于他的大小事，包括偏执的部分。因此这张专辑可以看到很多真实的陈势安。

Q: 以前和现在的自己有何不同？

A: 觉得以前的自己很不堪，笑说难以接受自己是唱跳歌手出身。以前自己孤僻得连父母都觉得有一道厚厚的墙隔着他们 。 而现在的自己更愿意分享，也更成熟了！

外人又如何看以前和现在的陈势安呢？

在学院时代认识陈势安的Kyan说 ：除了成熟了，也打开了心中的那道防线。

曾以娱乐记者身份访问他的Hana说 ：现在的陈势安，更愿意分享，隔阂没以前那么大了。

Q: 新专辑里最难唱的歌？

A: 《败将》。 虽然旋律很简单，却最难唱，花了很多时间揣摩。

多难？且来听听！

陈势安-《败将》

Q: 现在最想做的？

A: 跳脱自己。尝试不一样的事，包括饶舌。

目前依然单身的陈势安，对感情事依然不愿多谈，但他希望大家听到已经长大的自己，因这三年里经历了很多，也探讨了很多对于感情和人与人之间的事，希望大家更了解他。

祝福陈势安如愿以偿，专辑大卖！

编辑： Angel 迎晶

日期： 3/5/2017