那些你可能不知道的水痘事！

水痘一生人一定会出一次吗？为什么会生水痘？出水痘时不可冲凉？出水痘要注意些什么？ 如果你都不清楚的话，马上为你揭开水痘迷思！

为什么会生水痘？

水痘是由一种带状疱疹病毒引起的疾病，是流行病毒，传染性很强，主要因为自身免疫力下降引发。

一生人一定会出一次水痘吗？

非也。 医生说，水痘是由病毒引起，并非从身体“发”出来的，因此，每个人一生中并非一定会出一次水痘。但由于水痘是一种传染病，而且是常见疾病，一个人一生中被感染的几率很高。一生不出水痘，对健康没有任何的不利影响。不想生水痘也可打水痘疫苗，可长期起到防止生水痘的作用。

生过水痘就不会再生？

一般而言，生水痘后可终身免疫。但患过水痘的人，病毒有可能会在体内潜伏多年，日后若再次感染，会引致带状疱疹，俗称的“缠腰龙”——生蛇。因此，别以为自己出过水痘，就可高枕无忧，生蛇严重可致命！

出水痘时不要冲凉？

医生说，每天淋浴是必要的，水痘患者必须保持个人卫生。但浴后保持皮肤清洁干爽，较不会造成细菌感染。注意，淋浴时不要弄破水痘。

出水痘应该注意什么？

隔离——水痘很容易传染，患者为主要传染源，主要传播途径为飞沫，因此要进行隔离。不要到公众场所，比如：学校、办公室、购物商场等等。患者不应该与人同住一间房，隔离应该持续到全部疱疹干燥结痂为止。 不可用手抓破疱疹——以免疱疹被抓破后化脓细菌感染，若损伤太深，则容易留下疤痕。患者可剪短指甲避免此情况发生。 消毒和清洁——患者用过的物品，比如餐具、毛巾、被褥和穿过的衣物都要进行消毒，而且这些东西不与其他人共用。 保持空气流通——打开门窗，空气流通能达到杀灭空气中病毒的作用。但要注意预防患者着凉。

5.物理退烧——出水痘者通常也发烧，所以要进行冰敷、冷毛巾敷、用退热贴等等物理退烧动作，同时也要多喝水。

6.忌食

～生冷、油腻食物。

～发物。如鱼、虾、螃蟹、牛肉、羊肉等内含丰富蛋白质的食物，这些异体蛋白容易产生过敏原，使机体发生过敏反应，导致病情加重。

～辛辣刺激性食物。如辣椒、胡椒、姜和蒜，都会引起上火现象，不利于病情康复。

水痘无药物治疗？

水痘治疗宜以清热解毒为主。过去，有许多人以为，水痘无药可治，只能由它慢慢发出来，再自然痊愈。但专家说，水痘可用一种抗水痘病毒的药物治疗，以缓和病情，缩短病程，促进疱疹结痂，减少患者痛苦及并发症。

编辑：Angel 迎晶

资料来源：青岛新闻网 、壹读、家庭医生在线、照片取自网络

日期： 12/7/2017