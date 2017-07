迪士尼配角们的人生哲理

长大了,再一次回味起迪士尼卡通电影,显然又有不同的感觉和体会。里头的名言名句在人生一步步迈进时,更能深入体会、更能感动人心。除了主角们之外,迪士尼安排了一系列的经典话语,给配角们甚至是电影中的小小角色们。

让我们来看看这些配角所传达的人生哲理:

1)《狮子王》 – 拉飞奇 (Rafiki)

没错,往事是会让人心痛的。你要么就逃避它,要么就从中得到领悟。

Oh yes the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it.

2)《花木兰》 – 皇上 (The Emperor)

在恶劣环境中盛开的花朵,是最珍贵也是最美的。

The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.

3)《美女与野兽》 – 烛台先生 (Lumiere)

人生没有时间胆怯,你必须勇敢起来。

You don’t have time to be timid. You must be bold and daring.

4)《仙履奇缘》 – 仙女 (Fairy godmother)

尽管是奇迹也需要一点时间才会出现。

Even Miracles take a little time.

5)《风中奇缘》 – 柳树婆婆 (Grandmother Willow)

有时候,正确的道路,往往不是那条轻松好走的。

Sometimes the right path is not the easiest one.

6)《冰雪奇缘》 – 雪宝 (Olaf)

有些人值得你融化。

Some people are worth melting for.

7)《小飞象》- 鼠哥提摩西 (Timothy Mouse)

让你跌倒谷底的事情,往往也是让你重新站起来的事情。

The very things that hold you down are going to lift you up.

8)《钟楼怪人》- 老那芬 (Laverne)

不要做生命的旁观者,如果你这一生只是旁观,那消逝的生命中将不会有你自己。

Life’s not a spectator sport. If watchin’ is all you’re gonna do then you’re gonna watch your life go by without ya.

9)《阿拉丁》 – 神奇的洞穴 (The cave of wonders)

只有一个人能进得来,他的价值是无人可比的,就像一颗未经磨琢的钻石。

Only one may enter here. One whose worth lies far within the diamond in the rough.

10)《木偶奇遇记》- 蟋蟀吉明尼 (Jiminy Cricket)

良心就是一种小小的声音,一般人不愿意去听的声音。

A conscience is that still, small voice that people won’t listen to.

—

迪士尼卡通电影让人百看不厌的原因,是它能和我们产生共鸣,告诉我们爱是什么、如何有勇气追寻梦想、失败了如何站起来。不管你是在人生的哪一个阶段,不妨回味那许久没看的迪士尼电影,从找找寻生活的目标和勇气。

图片源自网络

资料来源:自由时报