这9种人擦肩即可，无需深交！尤其是第5种！

一生之中你会遇到许多人…这 9 种人，擦肩即可，深交不得！

1. 轻诺寡信的人

把许诺当做玩笑，信口开河、随口说说，

背后却从不行动不作为。言而无信何以深交？

2. 奉承谄媚的人

与人相交别有用心，话不真心，言不真意。

需要你时热情积极，不需要时则狠心抛弃。

阿谀之人，不可信！

3. 唯利是图的人

看人看背景，交人交条件。

一切只为了达到自己的目的，让自己获利。

这种人不仅不可信，还要小心提防，

因为也许某一天他就会为了自己的利益而伤害你。

4. 嫌贫爱富的人

只交权贵而没有善心和同情心。

把人分为三六五等，区别对待。

这种人往往善巴结、爱讨好，

但如果你平庸又平穷，他则根本不屑与你打交道。

5. 城府太深的人

这种人或许无害，但却也难辨真心。

心思太多，往往也精于算计。

对于城府太深的人，有时话只能听三分，信三分，

让自己保持一点怀疑才能避免不被利用算计。

6. 八卦多事的人

这种人也许无心，

但却十分热衷于处处打探，刨根问底。

这种人往往容易造成间隙隔阂，

破坏你世界的和谐和安静，

所以适当保持一些距离，不失为一种明智之举。

7. 不孝顺的人

孝顺是一个人不可缺的基本品德。

如若对生养自己的父母都不能存有孝心和感恩之心，

又何谈期待他能对你心怀感激呢？

不孝的人，不值得交心。

8. 游手好閒的人

游手好閒之人往往缺乏责任感和人生方向，

懒散又不愿吃苦。

这种人容易传递负能量，

也容易变成他人的负担和麻烦。

与这种人，也应适当保持距离。

9. 毫无原则的人

毫无原则之人往往不懂自控、不会自重，

太过圆滑玲珑，让人难以信赖。

不交这种朋友，

才能守住自己为人处世的立场和原则。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：CMoney投资网志

日期：7/8/2017