这种病，可能你家孩子患上了，你却不知道……

民众一般对自闭症依然缺乏了解，而忽略了患有自闭症的孩子。父母和家人应多加留意，为自闭儿童尽早治疗。

如何发现自闭症？

症状：

～ 社交障碍：孩子不喜欢交流，不会以语言表达，只会哭或特别安静。对父母的存在或离开无动于衷，表情漠然。说话怪里怪气。常用错人称代词：“你、我、他”。

～ 重复刻板行为：重复你讲的话，向你讲话而不是交谈。不断重复模仿电视上学来的话。不断自言自语自得其乐。兴趣狭窄，很不愿改变日常生活习惯。

～ 行为异常：如痛觉迟钝、对某些声音/图像特别喜欢或惊恐。对一些刺激无动于衷，在别人面前扭曲或弹弄手指，有强迫行为。坐立不安，过动，常用脚尖走路。常常伸颈，莫名其妙哭或笑，脾气古怪。攻击、自伤。

～ 智能障碍： 约50% IQ低于49，约25% IQ 50-70, 约25% 保持正常。

美国疾病控制与预防中心数据显示，自闭症的确诊病例不断增加，从2002年的每150个儿童中一名增加到2008年的每88个儿童中一名。

大马社会福利局的登记记录显示，截至目前大马全国共有1万5484人面对自闭症问题。当中2080人6岁以下、7167人介于7至12岁、2248人介于13至18岁。

自闭症原因暂时不明朗。为了孩子身心健康，父母应该多观察留意孩子，怀疑有问题，应该立即带孩子检查，寻求专科医生援助。

编辑：Angel 迎晶

日期： 2/5/2017

参考自：

香港安安国际自闭症教育基金会

马新社

纽约时报