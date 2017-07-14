这些老师的体罚类型你一定看过！

你曾经试过多少种体罚？

面子书粉丝团「中學頭條」帮你整理中学老师的各种体罚类型。

【中學頭條】中學老師的各種處罰方式! 【中學頭條】中學老師的各種處罰方式😆😆超中肯!! 小編都遇到過，那你呢?😏😏😏趕快標記身邊同學，一起分享上課的日常唷😘😘😘😘😘楊昇達(學友在唱你要聽)何美 Homei育達高職官網育達表藝 演藝新秀-臺北育達高職表演藝術科#高中生#國中生#tag同學#熱門話題 Posted by 中學頭條 on Friday, 26 May 2017

一、一分一下型

有些老师会以及格分数作为最低标准，少一分打一下。不过这种形式还是在小学看得多，例如听写错一题打一下。

二、体能惩罚型

罚站、罚抄写、罚打扫课室、罚拉耳朵…… 这些体能惩罚你试过多少项呢？

三、动不动记过型

头发太长记过！头发太短记过！上课时间穿体育衣记过！不塞衣服记过！总而言之，能记过的都不放过。

四、道具一堆型

有些老师顺手就能拿一些“道具”惩罚学生，书本、尺、甚至是上一节老师留下的藤便等。

五、语言羞辱型

有威严的老师往往一个喷嚏就能令学生闻之丧胆。

六、又打又骂型

这种老师还真是用心良苦，感觉费神又费力。

每一个教育场景有温暖热情，当然也有责骂惩罚。最重要的是，老式在施行惩罚时一定不要生气，绝不能让愤怒的情绪控制惩罚行为。

资料来源：中學頭條 面子书

图片源自Pexels