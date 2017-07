这些老师的体罚类型你一定看过！

【中學頭條】中學老師的各種處罰方式!

【中學頭條】中學老師的各種處罰方式😆😆超中肯!! 小編都遇到過,那你呢?😏😏😏趕快標記身邊同學,一起分享上課的日常唷😘😘😘😘😘楊昇達(學友在唱你要聽)何美 Homei育達高職官網育達表藝 演藝新秀-臺北育達高職表演藝術科#高中生#國中生#tag同學#熱門話題

Posted by 中學頭條 on Friday, 26 May 2017