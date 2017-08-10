这个男人是否值得爱？小细节能告诉你答案

一个爱你的男人，会在小细节里传达爱意

在爱情世界里没有所谓的对错，因为一个愿打、一个愿挨，所有的人在爱情路上有绝对的选择权。

女人最怕的，就是托付错感情，相处下来即便发现了问题，也不敢面对、也不愿解决，因此聪明的女人在选择对象的时候，应该要从第一印象判断眼前这男的是否符合标准，有或者在相处的过程了解对方的心意。

从男人的一些小细节，可以看出这他究竟爱你有多深多广：

1）逛街的时候先留意你需要的还是先注意他需要的

在偶尔的对话中可能知道你想要买某样东西，或是知道你对某样东西充满兴趣，他会先带你逛这些地方，陪你看你喜欢的东西。又或者，在你试穿衣服又或者买衣服的时候，如果他的眼睛总是朝其他的方向看，那证明心不在焉；但如果他目不转睛地看着你，对你的试穿情况会提供意见，还时不时给你微笑，那么毫无疑问，他是爱你的。

2）无意识地叫你昵称

男人的感情常不经意外流，尤其是在触动到他内心深处时，就会不由自主地表现出来。如果他总是在你的央求下才每天暧昧的叫着你的昵称，那么，他不一定是爱你的，即使爱你，也有很多的受迫感；而如果他总是在你毫无防备的情况下出乎意料的叫你的昵称有时候甚至会让他情不自禁和不分场合喊着你的昵称，那么，他一定是很爱你。

3）在家中习惯陪着你还是各自做各自的

如果他只管一个人上网、一个人吃泡面、甚至只将自己的碗碟拿去洗，或许你们已经习惯了这样的相处模式，但也可能你们的感情便淡了。而如果他总是习惯在空闲的时候陪在你身旁，一起看电视、聊天、或甚至在上网的时候会跟你分享看到的趣事，那么肯定的，他将你视若珍宝。

4）是否会主动和你谈及他的家人、家事

男人一般上不愿意说自己的家事，但如果他愿意，毫无保留告诉你一些开心的或甚至不愉快的体验，那么他是爱你的，他希望将你视为家中的一份子；但如果他对自己的家庭状况总是避而不谈，那么他或许爱你不够深，又或者不想让你参与他家里的事务。

5）会不会主动向自己的朋友介绍你

爱你的人一定希望你能够融入他的朋友生活圈子，因为这样就能宣誓主权，不让别人把你抢去，更会积极让他的朋友喜欢你和称赞你。但如果他对这一切比较被动，甚至不愿意把你带去参与他的朋友聚会，那么他的心或许还不在你身上。

6）你犯错的时候他会安慰你还是抱怨你

在你犯错的时候一定是最委屈和难过得时候，如果他懂得体谅你怜惜你，那么他就会把你抱紧，轻轻地安慰你，再一起寻找解决问题的方式；而如果他不问理由的就把错都推在你身上，还不停的抱怨你，那么他的内心一定不会是以你为主。

7）会不会正视自己的不良习惯和缺点

人非圣贤，每一个人都有缺点，但如果你无法忍受他的缺点，他会立即改正还是不停狡辩？例如抽菸，如果他知道你不喜欢菸的味道，他就会尽量不在你面前抽，甚至会减少抽或干脆戒掉，因为他觉得你对他比较重要；但如果他不以为意，一样在你面前大剌剌抽菸，还拿出一堆藉口狡辩，那么他肯定就是一个不懂得顾及你感受的人。

8）观察约会的细节

在约你的时候他是否会准时甚至提前到达、穿着是否得体整齐、是否有问你行程的一些意见、是否有备案行程，这些都是他在乎你的表现，否则，如果他常常迟到、约会的过程又仓促不安，这就证明他对你不太在意。

9）和你相处时的举动

例如在吃完饭后，他会为你准备纸巾、跟一群朋友外出时，他会对你比较关照、为照顾你的感受，他会观察你，在适时的时候给你帮忙、跟你说话的时候，他会多让你表达意见，这些小小的举动都证明他非常在乎你。

10）他的处事待人态度

一个人即便对你体贴、有耐心，但对于其他人却表现出烦躁、冷漠，那就要小心了，因为他对你的好或许只是想占有你，当你们的感情到了一个程度之后，他的本性可能就暴露出来了。

生命中最悲哀的一件事，就是遇到了一个对你来说很重要的人，但你却到了最后才发现，一切都太迟了，你无力回天，只好任其随风而逝。

不要错过爱你的好男人。

资料来源：# 百科文章

图片源自Pexels

编辑：淑婷