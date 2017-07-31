跟包包脸说ByeBye！4招简单又不花钱的瘦脸方法！V脸我来咯！

现在自拍手机和自拍Apps大行其道，MM们只要一起出游就随时随地都想要自拍，可是若包包脸太明显，又不能像小肚腩或手臂可以用衣物来遮掩，怎么办？免惊免惊，这里有几招简单又容易，可以让包包脸变V脸的妙方，赶快学起来呗！



一、按摩瘦脸

按摩瘦脸是常见的瘦脸方法，方法虽旧，不过确实很有效果！建议在每天涂抹乳液、乳霜或精华液时做，不仅瘦脸还能肌肤彻底地吸收护肤品的精华。

用双手贴紧脸部，顺着脸颊向外推，不断的重复。这个方法可以让脸部的脂肪向外走，在按摩的同时皮肤发热，消耗脂肪。每天都坚持15分钟左右，记住是每天坚持哦！

二、沐浴瘦脸

我们都知道高温沐浴是瘦身好方法，同样高温沐浴也可以瘦脸。你可以每天在38度的水温中坐在浴缸里沐浴，水深达心窝处，并配合瘦脸霜按摩面部，浸浴时间以20分钟为宜。

不过要提醒MM们的是，以上的指压按摩动作，建议两天做一次即可。如果过于频繁或用力过度地按摩，可能会造成神经传导迟钝或肌肉松垮、挫伤，甚至导致肌肉变松弛而得不偿失哦。

三、饮食瘦脸

平日里多吃那些可以消肿利湿的蔬果，如薏仁和冬瓜等。

另外，食物咀嚼的时间及方式也与圆脸息息相关哦。正确的咀嚼方法是吃东西时，最好一口食物能够在牙齿两侧细嚼25到30 下。请拒绝口香糖、甘蔗等锻炼嚼肌的食品，因为这只能让你的面部肌肉更加的健硕。

在这里介绍一个简单的食谱，可以改善水肿、消除脸部赘肉，MM们快拿纸和笔记录。

● 绿豆薏仁粥



原料：绿豆20g、薏仁20g。

做法：先将薏仁及绿豆洗净后用清水浸泡隔夜，次日将浸泡的水倒掉，绿豆和薏仁放入锅内，加入新水，用大火烧开，再改用小火煮至熟透即可。

四、运动法

运动法瘦脸法包括很多，不过最简单的，就是鼓腮法，好像在吹气球一样，鼓起腮部。然后用力收紧腮部，交替进行，反复进行15至20次，始终保持自然呼吸，从而达到减去脸部肉肉的效果。

想打造迷人小脸，那么就赶快行动！世界上没有丑女人，只有懒女人哦！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：中文网

日期：31/7/2017