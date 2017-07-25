谁要挑战观看史上最长的电影？

长达720小时的电影

没错，这不是电视剧，而是实实在在的电影。瑞典导演韦柏格（Anders Weberg）执导了一部超长电影，名为《氛围》（Ambiencé），目前仍在制作中。这部片长将达720个小时的堪称是史上最长的电影，而且已经预定在2020年上映，将会连续播放30天，也就是相当于连续播1个月的时间。

欲创下最长电影的世界记录，韦柏格必须先击败2011年上映的《现代时光直到永远》（Modern Times Forever），该片片长为240小时，连续放映了10天。在视觉艺术领域工作了20年的韦柏格计划在2020年退休，因此他打算在退休时造成轰动，决定拍摄《氛围》这部史诗级的艺术电影，并在各洲同时上映，但仅放映一次。在放映结束后，韦柏格将亲手销毁所有备份，这样影片就无法在银幕上重现。

单是预告片就长达7个小时

为了让人们产生一些期待，韦柏格在2014年发表过一部7分钟长的预告片。相较于720小时的电影，7分钟似乎太短。于是，韦柏格在2016年再度发表一部7小时长的预告片，并计划在2018年发表最终版本预告片，其片长将达72个小时。

Ambiencé长达7小时的预告片

韦柏格透露说，在目前已经制作完成的400个小时影片里，还没有一句台词，而且很可能整部电影都没有台词。他认为，台词在电影中被过度使用，对传达资讯并无帮助。

网友对此表示：「电影票多少钱」、「谷阿莫要面临生涯最大挑战了」、「和电视剧有何差别」、「要带棉被牙刷去看电影了」、「给失眠的人看的吧」。

资料来源：大纪元、ETtoday

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