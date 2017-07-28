让他/她感受你的爱！爱的5种表现学会了吗？

根据心理学家的研究，一段神魂颠倒的恋情，平均寿命是两年。一旦陶醉过去，进入到现实的婚姻中，个人真实的愿望、情绪和行为模式，就会现出原形。

作为一名婚姻辅导专家，盖瑞·查普曼(Gary Chapman)博士每天都会遇到各种各样来自怨偶问的抱怨，无论是在婚姻讲堂，还是在3万英尺高空的飞机上。“为什麽杂志上有那麽多《向配偶示爱的101种方式》，人们还是对爱无比苦恼？”这促使查普曼不得不深入研究其中的症结。

经20多年的研究，他发现，并非这些示爱的方式有什麽不好。然而，纵然示爱的方式有1万种，用错了地方，就如同对英国人说汉语，毫无用途。在他看来，每个人需要的爱的语言，都能归为5种：肯定的言词、精心的时刻、接受礼物、服务的行动和身体的接触。

爱语1：肯定的言词

心理学家威廉·詹姆斯(William James)说过，人类最深处的需要，就是感觉被人欣赏。对那些安全感低、有自卑情绪模式的人，缺少安全感时，就会缺少勇气。而这时，如果配偶能给一些鼓励的话语，往往会激发出对方极大的潜力。关键字：鼓励、肯定、仁慈、谦和。

故事：

李眉希望丈夫能帮她给地板打蜡。无论怎样提醒，丈夫就是无动于衷，反倒在每个週末把MTV Unplugged(不插电)音乐影碟，看得如醉如痴。一年过去了，李眉越想越恼火。

“你确定他知道，你的要求是帮你打蜡吗？”谘询师问。“我肯定。…‘你丈夫做过的什麽事情，你觉得满意？…‘他很爱整洁，从不乱丢衣袜。我的车都是他去加油保养。如果朋友一起吃饭，他总是抢先埋单…一…‘我的建议是，从现在起，不要再提帮你打蜡的事，下回丈夫帮你做的任何事情，你都口头讚美他一下，比如，谢谢你帮我加油，而不要说，我的车又没油了’你去加油吧…一”离开时，李眉对谘询结果并不满。而3周之后，她却兴奋地打电话给谘询师：“你的建议非常有效。”

很多人成长的家庭管教严厉，无论多麽努力，父母的夸奖都很吝啬。这样的孩子成年后，会有比较严重的自信危机，这也发展出他/她的主要爱语——肯定的言辞。对他们而言，被欣赏与讚美，胜过其他。

另外，鼓励不是施加压力。如果妻子并不希望减肥，而丈夫却说“你一定能变得更瘦”就不能算一种鼓励的爱语。要在对方心甘情愿去做一件事时，再送上他/她需要的肯定的言词。

练习：

如果配偶的爱语是“肯定的言词”

1. 用一张卡片写上“言词是重要的”，贴在你的梳妆镜上。

2. 写下每天你对他/她说的肯定的言词，坚持一周，然后和他/她一起，看看你的记录。你可能会发现：你说的很好，或者，其实很差。

3. 定一个目标，比如连续1周，每天对配偶说不同的讚赏的话。寻找配偶的优点，并告诉他，她，你多麽欣赏那些优点。

4. 当你感到用词贫乏时，留心报刊中那些肯定的言词。

5. 写一封情书给他/她。

6. 在他/她的父母朋友面前讚美他/她。

7. 告诉他/她，你是多麽欣赏他/她的某个优点。

爱语2：身体的接触

肢体接触是人类感情沟通的一种微妙方式，也是爱的表达的有力工具。性生活只是这种爱语的方式之一，牵手、亲吻、拥抱、抚摸都是身体的接触。对有些人来说，身体的接触是他们最主要的爱的语言。缺少了它，他们就感觉不到爱。

需要注意的是，如果你伤害过你的配偶，比如轻微的暴力，一定要请求对方的宽恕。另外，要和配偶讨论，喜欢的身体接触是哪一种。

关键字：触碰，抚摸

练习：

如果配偶的爱语是身体的接触

1. 吃饭时用膝或脚轻轻触碰配偶的膝或脚。注意，不要用触碰脚下宠物狗的那种感觉。

2. 配偶做饭或者看电视时，从后面轻轻抱住他/她，持续至少5分钟，直到他/她不要你这样为止。当然，你要克服立刻拥他/她进卧室的冲动。

3. 在浴缸裡放满温水，然后对配偶说，想不想一起来？

4. 散步的时候，拉着他/她的手。

5. 家人和朋友来访时，当着他们的面抱—下你的配偶，或将手搭在他/她肩上。你一定会得到配偶的双倍情绪高分一因为你就是在向他/她表示，“儘管有这麽多人，我还是得说我爱你。”

爱语3：精心的时刻

什麽是精心的时刻？答桉是：给予对方全部的注意力。你是否留意过，一起用餐的男女，婚前约会和已婚夫妇，非常不同：前者彼此注目，后者则东张西望。所以，称得上精心的时刻必须是全神贯注的交谈，或是一顿只有你们两人的烛光晚餐，也可以是手拉手的散步。活动其实是次要的，重要的是花时间“锁住”对方的情感。

故事：

同在一起，精心的会话，学习交谈“她一直抱怨我没时间和她在一起，可我的确非常忙。”陈桐一直在描述着他的职业生涯，如何走到今天，将来的梦想…一“你是独自生活，还是希望和妻子孩子一起生活？”谘询师问。“当然要和家人在一起，让他们分享我的成就：房子不是越换越大了吗？孩子也进了双语幼稚园，所以，听到她抱怨，我就更难过。”

谘询师说：“妻子为什麽抱怨？因为她的爱箱是空的。也许她要的不是更多的衣服和首饰，你只给了她可怜的一点时间。在你的爱裡，她不觉得安全。因此，请尝试为妻了花些时间，不是一边看电视一边听她唠叨，而是给她一个全神贯注倾听她的精心的时刻。”

即便你笨嘴拙舌，也不要担心不能送出精心的时刻。你只需点头说，喔，是这样，好吧…相信也一定能收到效果。你的配偶并非址你拿什麽主崽，他/她在意的就是你能全身心地陪伴他/她。

练习：

如果配偶的爱语是精心的时刻

1.一起散步，问对方，“你童年最有趣的事是什麽？”

2. 请配偶列一张单子，写上他/她喜欢跟你一起做的5种活动。在接下来的5个月，每月做一种。

3. 问问他/她，和你说话的时候，他/她最喜欢待在哪儿？什麽时候？……也许下次交谈，你们就会靠在沙发上，而且是晚上9点。

4. 想一种他/她非常喜欢而你却很少过问的活动，比如买彩票，看法网公开赛…··告诉他/她，接下来的这个月裡，你希望和他/她一起参与一次。

5. 每天找些时间，分享当天的趣闻。

6. 在未来的一段时间，安排一次只有你们两个人的旅行。

爱语4：服务的行动

这是指做配偶想要你做的事，你替他/她服务因而使他/她高兴，表示对他/她的爱。当男女热恋时，为对方服务是自愿的，甚至费尽心机。但婚后，很多人变得完全不同了。

故事：

“结婚前在我家，他总陪我一起洗碗，现在，他连我回娘家都不愿意。”张蕙说。

“为什麽呢？”谘询师问男人。“恋爱时，不去她家我就见不到她，这方面她父母管的挺严。而我觉得帮她做这做那，也很自然，是为我爱的人做。婚后，我不做，是因为我父亲在家裡就从不做这些。我不是不愿意她回娘家，但我希望一周中有3天，我下班回家时晚饭就已经做好，而她根本做不到。”

“约会时，是什麽让你觉得他真的爱你？”谘询师问张蕙。“他愿意帮我做每一件事。”张蕙答，所以，婚后，丈夫不帮你了你就觉得他对你的爱少了；而丈夫则希望你变成他父母的模式：男人上班，女人操持全部家务。但是，这与你和他约会时的要求，完全不同……”

谘询师请双方各写一张单子，如果做了_上面所说的哪些事，自己就会觉得很高兴。

张蕙的单子：希望他下班后能替我照顾孩子，尤其是我做饭的时候：至少一个月陪我回娘家一次，不要让我没面子：和朋友打篮球时偶尔带我去看看，不要週末总留我一个^在家忙家务。丈夫的单子：在我回家前她至少开始做饭，这样40分钟内就能开饭：每天起床后她能铺床：每个星期和我父母通一次电话。

练习：

如果配偶的爱语是服务的行动

如果配偶的爱语是服务的行动，你可以在单子上列得更多，比如10个，并请对方按重要性排序。如果经济允许，可以雇人完成你的“服务的行动”。另外，还可以问对方：“如果这个星期我可以做一次特别服务，你想要什麽？”相信不久之后，你的配偶的爱箱就会满起来。

爱语5：接受礼物

礼物是爱的视觉象徵。它可以是买来的白做的或是找到的。礼物是一件提醒对方“我还爱着你”的东西，事实上，这是最容易学习的爱的语言之一。

关键字：礼物和金钱，把自己当成礼物

练习：

如果配偶的爱语是接受礼物

1. 尝试一次礼物大展示：早上送他/她一块巧克力；下午发条情话短信：晚上送他，她一束鲜花……观察他/她的反应。如果他/她又惊又喜，恭喜你，他/她的爱语就是接受礼物。

2. 亲自动手製作礼物。也许它只是回家路上拾到的一块石头，纹理粗糙。其貌不扬。只要配上一个小盒子就OK了，因为裡面的字条上写着：它就像我，等着你去打磨。

3. 选择一个星期，每天都送给配偶一件礼物，可以肯定的是，你的配偶一定会记住这段日子，就像记住蜜月旅行的时光。

4. 存储“礼物点子”，只要你的配偶无意中说出“我喜欢…”，就把它悄悄记下来。

5. 一定不能忘记长存之爱的礼物，比如结婚纪念、生日等。也许，在某个地方种棵树既有创意，也能向别人夸耀。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：网络

日期：28/7/2017