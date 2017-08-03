讨人喜欢的7种肢体语言！让你瞬间人见人爱，车见车载！

如果你讨人喜欢，办起事情来也容易得多，别人会更频繁地回你的电邮，你的言论在开会时更容易被接受，绩效评估时也会获得更正面的结果。

以下是7个有助于刷好感的小撇步：

1. 模彷他们的动作

神经科学清楚证明，当你模彷别人的动作，就让他们觉得更自在，这称做边缘同步（limbic synchrony），真的有效。

不要做得太明显，但可以模拟对方的动作。如果他们啜饮饮料，你也照做。若他们把手臂放在髋部旁边，你也可以学他们。只要别太超过，至是一种简单而有效的刷好感方式。

2. 坚定而柔韧地握手

第一印象很重要，死鱼般的握手只会让对方讨厌你。特别是如果你担任业务，或因工作常常要认识新朋友，你该练习坚定而柔韧的握手方式。你可以跟几个人实际练习一下，很值得。

3. 握手时做眼神接触

人类会对共享眼神接触的人产生正面连带。部分科学家透过实验证明，持续注视对方，是一种治疗依恋疾患的方式。

如果你避开眼神接触，特别是在第一次会面的人面前这样做，伤害特别大。这可能被诠释为缺乏敬意，或你想隐瞒一些事情。另一方面，眼神接触能传达你值得信任，且对对方有兴趣。

4. 深呼吸

人类会调整自己的神经系统，贴近周遭的人状态。你愈放鬆，对方的神经系统愈放鬆，就愈可能喜欢你。

尽快放鬆的一个方法是深呼吸，吐气要比吸气长。例如你可以吸气4秒、呼气8秒，这能让你放鬆，接着你接触的人也会放鬆。

5. 坐挺挺

一副无精打采的样子，代表你缺乏自信，特别是在开会的时候，你应该以放鬆的方式坐得直挺挺，放鬆你的肩膀，用腹肌出力。

6. 站直直

同样的道理，你的站姿也透露许多关于你的事情，例如没自信。一般来说，双脚靠拢显示缺乏安全感，较开的站姿代表有自信。基本上双脚之间的距离大约与髋部相同即可。

7. 走进房间时，向某人挥手微笑

人是社交的动物，我们的大脑自动设定要喜欢「部落」裡已经认识的人。当你展现出你已经与大家熟识，人们就会无意识地更喜欢你。

你不一定要真的认识某人。如果你走进一场冷冰冰的社交活动，只要对房间一角挥手，说一些话，像是「我会待在那裡」，然后去拿饮料。没人会记得你挥过手，但他们会认为你认识大家。

没有人会喜欢自认为什麽都不做就应该要被喜欢的人。如果想被真心喜爱，你必须用行动来增加这种可能性。如果别人喜欢你，就会听你说话。若他们信任你，就会跟你做生意。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：天下杂志

日期：3/8/2017