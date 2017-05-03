要健康和美丽，就要……

（照片取自网络）

说到油，很多人会敬而远之，认为它会造成身体负担和肥胖等等疾病。然而，也许很多人不知道，除了橄榄油，椰子油也是一种可以让你保持健康和美丽的油！好处一箩箩，不知就逊了！马上看看椰子油有什么好处！

1.瘦身

自然医学博士陈俊旭指出椰子油的中链脂肪酸容易被身体消化吸收，却不容易被囤积，所以可达瘦身效果。研究发现中链脂肪酸，能直接被转换为能量，并帮助身体燃烧多余的长链脂肪（来自猪油、大豆油等等），增加50% 新陈代谢。另外，饮用椰子油后会有饱足感，降低食欲。

止痛、抗炎、抗菌

可用来镇痛，所含中链脂肪酸能促进新陈代谢，给身体更多能量，加速身体康复。另外，椰子油含月桂酸，能抗身体发炎和抗菌。因此，皮肤发炎红肿（涂抹）、牙周病者（漱口）都可以使用。

降低心血管疾病

在书本“The coconut Oil Miracle ”中提到椰子油能保护心脏和血管，免于细菌和病毒的侵害。另外还能加速血管复原，可降低罹患心脏病的风险。

有助于第二型糖尿病

椰子油的中链脂肪酸能促进血糖代谢，改善糖化血色素和改善胰岛素抗阻。

改善骨骼疏松

有研究发现，椰子油的中链脂肪酸，能增加钙和美的吸收。动物实验中发现，能有效减缓骨质流失。

保养皮肤

椰子油容易被皮肤吸收，是皮肤的最佳天然保养品之一。可达保湿、防止皱纹和干燥,让皮肤恢复柔嫩光滑。而且，椰子油也是天然防晒油，能保护皮肤免受紫外线伤害。也可用于卸妆。抹在头发还可达到护发作用。

小贴士：

食用方法：直接饮用，也可放入饮料、沙拉、米饭、麦片等等。可用作煮食。建议一天饮用最多1-3汤匙。

如何选椰子油： 靠鼻子 — 闻。味道越香醇，成分越纯。也可阅读比较营养成分。

记得，选冷压椰子油(cool press）。

编辑：Angel迎晶

日期： 3/5/2017

参考自：

营养新知

椰子油的功效

养生志

全民健康基金会