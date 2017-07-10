艾怡良最新疗癒单曲出炉：《Waterfall》

「灵魂歌姬」艾怡良以专辑《说 艾怡良》一举夺下本届金曲奖最佳女演唱人，〈我们的总和〉、〈寂寞无害〉等歌曲又重回数位榜、KTV点歌榜！另一首入围最佳编曲的〈空头支票〉中的蓝调节奏营造出西部牛仔的氛围，也同样备受瞩目，艾怡良和许多歌迷们都梦想有天能将该曲拍成MV，如今这个梦想即将被兑现──索尼音乐宣布将择期拍摄正式版〈空头支票〉MV，为「新科歌后」兑现梦想，也犒赏一路以来不离不弃的歌迷朋友们！

製作人陈建骐神解释：她用创作释放自己

艾怡良「首度入围即封后」并非偶然，连续为她製作《大人情歌》、《说艾怡良》两张专辑的金曲製作人陈建骐，也观察到艾怡良的成长来自于「因了解自己而不顾一切在创作中释放自己」，「她对世界、对自己、对情感很有自己的想法，无论是非常黑暗、非常诡谲的角度和切入点，她文字表现都是充满剧场性、意识性的。」并提及刚出道时，歌唱这件事因不需承载她心裡的内容而没有压力，然而这载体逐渐要承载她生命裡大部分的东西，而她愿意用这个载体跟大家分享，这是她的创作令人感动的原因，并讚许她在音乐中追求「心灵上的自由」的态度与勇气。这态度在她最新疗癒奇幻单曲〈Waterfall〉MV 中可窥见一斑。

艾怡良最新疗癒单曲《Waterfall》MV

她日前赴宜兰头城海边拍摄〈Waterfall〉MV，虽然当天没有瀑布、没发水车，但突来的倾盆大雨让她一秒入戏，一连淋了20小时的雨，从日暮拍到清晨，精湛的演出令全场惊豔，粉丝看了也惊呼艾怡良转战金马奖！MV中，她历经一趟找寻自己的奇幻之旅。旅途中，她预见耄耋之龄的自己为她披上象徵守护的披肩，代表她渴望预知人生的磨难，并在冒险中变得强大；在雨中哭泣的小女孩则是年幼的自己，身上超龄的单肩包包和脚上的高跟鞋象徵她肩负他人的期待和眼光，但却在雨中哭泣。接着，她回到年少轻狂的20岁，重温生命与爱情的疯狂后在驾驶座上惊醒，结尾那会心一笑则隐喻她找回最真实而勇敢的自己，也呼应陈建骐所说的艾怡良的成长来自于她更了解自己，她说：「我愿意为了美、爱和痛去哭，不愿意为了苛责以及不属于事实的事情而哭。」并期待跟着时间轴继续前行，到达一个太阳、明亮、空旷而能大声说出秘密的地方。

「音乐製作篇」纪录陈建骐说艾怡良影片

艾怡良聊「Waterfall」与MV拍摄花絮

《Waterfall》数位听

资料来源：索尼音乐