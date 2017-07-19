聚会好烦 我都插不上话！

要跟一群熟悉又陌生的朋友见面，但为了避免插不上话，还是不要去浪费时间了… … ?

跟熟悉的朋友见面不会存在任何的隔阂，想说话的时候就说，不想说话的时候就静静待着，一点都不会感到尴尬。然而，就是跟一些人聚会时，常常插不上话，但你会参与这些聚会自然是因为你跟他们有共同的回忆、或者是有共同的生活圈，那到底什么原因你会插不上话？

第一，朋友拉了很多与自己不认识的人来聚会，这些人是你朋友的朋友，但是你们并不了解，所以在心理上有一个重新认识和接受的过程。在一起说话不会放开，时常也会顾虑一下说话的方式，该怎么说，导致不敢轻意去说一些话。

第二，朋友可能跟他的朋友关系比较好，他们聊的话题比较多，但是他们的话题恰恰不是你所感兴趣的，也不是你擅长的，你不知道从何说起。

第三，从一开始就潜意识里面给自己制造了障碍，因为跟他们不熟悉，或者不认同他们的人生价值观，本能的会产生一种排斥，所以从心理上就封闭了自己，有陌生聚会恐惧症，而有这种心理反应的人，需要很长一段时间去磨合和适应。

那如果担心在聚会上插不上话 那么该怎么办？

1）先了解聚会的人有谁

你要明白在确定跟朋友去餐会之前就要了解跟谁聚会，做好心理上的准备，如果你明明知道朋友拉来的人都跟自己没有关系，而自己又不擅长交际，还不如不去。如果你去了，你不说话，又折朋友的面子，那种场面就跟和一个陌生人在一桌吃饭一样，尴尬又压抑。难受的是自己。

2）聊不进话题就多问，或者尝试认同观点

假如别人聊的话题不是自己擅长的，你要想插入进去的话，可以尝试通过你朋友的观点去认同他，和你的朋友保持同一战线，听不懂可以多问，学会做一个生活中的演员。即使不明白也要尊重他们。

3）多参与社交活动，特别是对自己有利的社交活动

自己要多花一点时间去学习，提高自己的情商，多去交际和锻炼自己。学会总结和摸索跟与自己不相关话题的交际方法，学会判断和识别哪些社交对自己有用，哪些是在浪费时间。不是所有的社交活动都有意义的，适当的放弃一些社交活动也是必要的。要为自己的人生着想，你不是为了别人而活。学会做自己的人生主人。

资料来源 福天思想微博

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