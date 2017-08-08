罗忆诗差点在海中从此回不来！

到海滩被太阳温柔地拥抱或出海畅游都是件非常快乐的事。可俗语说，欺山莫欺水，在海中乐极生悲的事也不时发生，才女罗忆诗就有过一次这样的经验！

几年前我在拍摄电视剧《双子情人》的期间，档期中临时有调动就空出了4天假期。 于是在很大胆的情况下，一拍完戏就和经理人直接买飞机票飞到Langkawi ，隔天再去Koh Lipe 潜水。

整个行程都相当开心顺利，不料，回程那天却碰上菲律宾海啸，影响了许多船班。由于隔天一定要回去拍戏，所以只好硬着头皮上了唯一一艘赶出海的船。 由于风浪太大，本来就超载的快艇无法继续前进，之后我们飘浮在大海中，等着雷达发出去的信号被巡逻的海军队接收到。

我几乎在大海中央漂浮了4-5小时，浪大得让海水都浸透了我们的小船，下着雨的天空又一直打雷。又冷又晕又饿， 那一刻我以为生命应该就在那里结束了。船上的人，念经的念经，有些手牵手握着十字架在祷告，有人抱在一起哭。场面真的就像是告别式。 最后，幸好Langkawi派出的海军部队发现了我们，我才大难不死回到了Langkawi。

还记得踏上Langkawi码头的时候，全船人都相互拥抱，好多人喜极而泣了。 这是一次恐怖的经历。以为生命走到尽头的片刻，脑海里真的倒带了从小到大，我亲爱的家人等等的画面。 这经验到现在说起来还心有余悸啊！

回到吉隆坡后，我也终于去上了游泳课，学会游泳。 人说，大难不死必有后福，虽然发财的事没发生，但经过那一次后，真心觉得活着真的很好，活着，就是一种福气！

PS: 小编说，还好你活着回来，不然我们就没那么多动听的歌曲听了啦！:D 祝福看到此文的朋友永远安康幸福！

编辑：Angel 迎晶

日期：8/8/2017