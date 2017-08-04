网络商家留意，PM 价格会被对付！

在社交媒体售卖商品或服务的商家，如果打出类似“想知道价格，请私讯”等等做法，将会被对付！

贸消部将严厉执行1999年消费人保障法令，网络商家将受到和零售业者相同的监督，一旦犯错，罪名成立可被罚款最高5万令吉，入狱不超过3年，或两者兼施。

贸消部执法组主任Datuk Roslan 指出，贸消部要保障消费者权益，网络商家必须展示商品价格，以确保消费者在知情之下进行交易。他说，政府已经在2012年通过了消费人保障（电子贸易交易）条规，并表示网商日益增加，现在是时候执法。

当局将严厉管制通过网站、社交媒体、网店和电子贸易平台进行的交易，尤其是列出商品和服务的价格。他提醒网络商家遵守条例， 也呼吁公众，如果发现类似“私讯价格”的行为，可拨打贸消部执法组热线1800-886-880 投报。

“1999年消费人保障法令”要求商家列出的细节如下：

1.商品和服务的总价格，包括税务、运输费和其他成本。

2.经营者的名字。

3.商业注册号码。

4.经营者的电邮、电话或地址。

5.商品和服务的主要内容。

6.交易的模式。

7.条款和细则。

8.运输时间。

编辑：Angel 迎晶

资料来源： 南洋商报、照片取自Pexel