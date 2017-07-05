第二季《中国新歌声》来咯！SING! CHINA Season 2

《中国新歌声》卷土重来！寻找华语乐坛下一代一流接班人，7月14号隆重开播！

中国灿星制作再度与八度空间合作，招募好声音。从地面和网络招募吸引了约1000名本地参赛者，最终来自吉隆坡的卢倩灵（26岁）、槟城的陈颖恩（16岁）和柔佛的曾紫茹（24岁），脱颖而出，有机会代表马来西亚海选前往中国站上第二季《中国新歌声》的盲选舞台。

第二季新气象

新一季注入新气象，导师阵容由那英、刘欢继续坐镇，陈奕迅、刘欢全新加盟！录像场地移师到杭州萧山的浙江国际影视中心，而华少则继续主持。

学员选导师仪式感增强

此外，盲选阶段的舞台依旧保留了去年战车的设计，一旦听到喜欢的声音，导师将按下红色按钮，冲到学员面前。但不同的是，今年盲选环节增强了学员选择导师时的仪式感。当学员进行选择时，他面前的舞台会缓缓升起装有代表四个战队的徽章的选择装置，学员通过按下按钮选择导师，同时战队战旗从天而降，宣布这名学员最后加入哪支战队。

导师魔鬼六次方循环大逃杀

最大不同在第二阶段，“导师魔鬼六次方循环大逃杀”的战队赛将取代此前的内部对战，导师需将战队划分为三组，每一组都将代表战队出战一次，对手分别来自于另外三个战队，导师两两之间都将狭路相逢。总共六轮的对战将由两岸三地的51位资深音乐人担任评委进行评判，导师每胜一局，就可淘汰对方战队的一位学员，如果接连战败，则自家战队将岌岌可危。

第二季赛制即：第一阶段——盲选，第二阶段——“导师魔鬼六次方循环大逃杀”，第三阶段——导师挑选最好学员进入总决赛。

大马第一网络电视tonton将于7月14日起，每逢星期五，晚上9时10分网上直播第二季《中国新歌声》；而八度空间则于同日，晚上9时45分现场转播。

编辑： Angel迎晶

资料来源：八度空间

日期：5/7/2017