穿裸色高跟鞋 腿变得更修长

裸色高跟鞋 闪亮登场！

法国知命高跟鞋设计师克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin）1991年以自己名字建立个人品牌，其招牌红底高跟鞋极受各地名流所推崇。

Christian Louboutin

如果要问什么鞋子最显身高，不是十余厘米的防水台高跟，也不是厚底运动鞋，而是裸色高跟鞋。它不仅仅是垫高身高，并且还会将你的脚与腿部相融合，延长视觉效果。关于这一点，谙熟女性心理的 Christian Louboutin 自然也清楚。在 2013 年推出首个裸色鞋履系列之后，这位“红鞋底之王”陆续带来了更多颜色的“裸色系列（Nude Collection）”。

这一次，Christian Louboutin的最新商品又重新诠释了“裸色”概念。他本人为这系列的产品下了评语“裸不是一种颜色，是一种概念”。裸色，不再只有一种颜色，他根据不同肤色的人，设计了从黑到白接近肤色的高跟鞋。

新推出的“裸色产品”共有7种肤色，这系列的高跟鞋穿上会有一种腿长延伸的视觉效果，让人看起来更加的修长优雅。

资料来源 BAZAAR 、苹果日报 、Toodaylab

图片源自 louboutinworld IG