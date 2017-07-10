祝你不幸和遭背叛！逆思维致词获赞！

祝你不幸和遭背叛！

美国首席大法官John Roberts在上个月受到邀请，前往儿子就读的中学发表毕业致词，结果引发媒体和网络的疯传。因为他的致词不但不是祝福孩子前程似锦、一帆风顺，而是希望学生们会遭遇不幸、挫败、甚至是被背叛。但在仔细听完他的毕业词之后，许多人深受感动，因为Roberts不是为孩子勾勒出美好的未来世界，而是希望他们能在现实社会里跌到后再勇敢站起来。

以下为致词节录中译文：

「通常毕业致词者会祝你们好运还会祝你们心想事成，但我不会这麽做。我会告诉你们原因。

在接下来数年的三不五时间，我希望你们被不公平对待，如此你们才知道公平正义的重要。我希望你们遭遇背叛，如此才知道忠诚的重要性。

很抱歉要这麽说，我希望你们有时感到孤单，这样才不会把朋友当作理所当然。

我希望你们会遭遇不幸，如此才能意识到机率和运气在人生中扮演的角色，了解成功不是完全你所应得的，而他人的失败也不是他们所应得的结果。

当你们失败时，人生三不五时一定会有失败，我希望你的对手会对你的失败幸灾乐祸，让你们理解运动家精神的重要性。

我希望你们遭忽视，如此才会知道聆听他人的重要性。我希望你们遭遇痛苦，这样就有足够的学习同理心。

不管是否来自我的希望，这些事终究会发生。

至于你们是否能从中获利，则取决于你们从不幸中获得讯息的能力。

毕业致词者通常会给学生一些建议。他们会给一些广泛的建议，也会给一些有用的小撇步。最常给的建议就是：做自己。

给所有穿着一样的人如此建议实在有点怪，但你们确实应该做自己。只是你们得了解做自己的意义何在。除非你很完美，否则做自己不代表不能接受改变。

在某些状况来说，你不应该做自己，而是应该变成更好的人。

大家说『做自己』是因为他们希望你们能阻挡外界要求你们做的事，但除非你们了解自己是谁，或思考过自己是谁，否则无法『做自己』。」

所以，在逆境中成长将比在顺境中成长，更懂得面对瞬息万变的世界。

不要期望自己不面对挫折，

试着期望自己能打败挫折。

资料来源：苹果日报

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