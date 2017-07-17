生病不能吃肉？一天吃多少肉才不会危害健康？如何选择新鲜肉？

很多人认为吃肉不健康，然而，肉类却能提供我们一些植物无法提供的身体所需营养。无论如何，吃肉也要吃得对，才能保持身体健康！马上来看专家建议。

每天吃多少肉才对身体好？

根据《中国居民膳食指南》的建议，成人每天畜禽肉的摄入量在40~75g，比较好衡量的方法就是，一天的肉量不超过一手掌。每天吃适量的肉类能提供人体每日所需的蛋白质、脂肪、维生素A、维生素B2、维生素B6、烟酸、铁、锌、硒等营养素。

吃肉过量会怎么样？

这里的过量是指每天吃畜禽肉超过100g。这样容易造成脂肪堆积，形成肥胖。另外还增加男性的死亡率、2型糖尿病、结直肠癌的发病风险。此外，如果每天烟熏、腌制等加工的红肉制品摄入太多的话，会增加胃癌和食管癌的患病风险。

肉是“发物”，生病时不能吃？

常听说，肉类是“发物”，生病时应少吃，如果做手术有伤口的话不能吃？其实，目前并没有证据显示食物会增加伤口的感染率。而且“发物”是怎么定义的，包括哪些种类并不明确。当然，如果你本身对某种肉过敏，又加上肉很容易被污染，也可能会出现“发物”中毒的假象。对于一般患者（排除肾病等对肉制品特殊要求人群），生病期间完全可以适量吃瘦肉。

如何选择新鲜肉？

一般，刚宰杀完的肉呈深红色，是因为还原肌红蛋白和亚铁血色素结合所致；慢慢变为鲜红色，也是市面上常见的颜色，是氧合肌红蛋白的颜色；再放一段时间，慢慢呈现褐色，越来越不新鲜。如果说肉体上出现绿色、黄色、青色的斑，说明肉被细菌污染，便宜也不要买。另外，怎么辨别死猪肉呢？用刀切开后，颜色呈现深暗色。

建议最好买在冷柜里的肉，肉一般都在0℃左右贮藏。

肉的哪些部位不能吃？

先说鸡肉，鸡头、鸡脖、鸡屁股有毒物质和细菌较多，应尽量避免。建议选择鸡心、鸡胸脯肉、鸡腿肉等肉多，骨头少的部位。

对于猪肉，一月一次红烧肉可以解馋了吧，平时还是选择精瘦肉吧！

鱼肉，很多人都喜欢吃鱼头，但对于易产生组胺的青皮红肉鱼类来说，应尽量去除鱼头。组胺容易引起过敏性食物中毒。同时，应该彻底清洗鱼体，去除内脏和血块，降低组胺含量。

“畜三腺”，即猪、牛、羊等动物体上的甲状腺、肾上腺、病变淋巴腺是三种“生理性有害器官”。一般在屠宰时已经去掉。

（专家：王慧星，国家高级营养师，营养讲师，审稿：刘少伟，食品安全领域专家，美国宾夕法尼亚州立大学食品科学博士，美国堪萨斯州立大学博士后， 华东理工大学博士生导师，科普中国微平台原创首发）

编辑： Angel 迎晶

资料来源：科普中国微信公众号、 图片摘自网络

日期：17/7/2017