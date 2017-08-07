独中发展计划 需要你的意见与建议

你对《马来西亚华文独中教育蓝图》 有任何意见吗？

“华文独中教育改革不是件容易的事情，需要借助众人的智慧和力量，才能够有效地推动华文独中进行教育改革。”

董总公布了《马来西亚华文独中教育蓝图》咨询稿，热爱及关心华文独中教育发展的人士可在2017年8月6日至11月30日，针对此蓝本提出意见和看法，以助专案小组汇整各方建议，作出最后的修订版，料于2018年上半年定稿。

另外，在11月25日至27日，董总将举行「2017年全国华文独中校长交流会」，届时将以《马来西亚华文独中教育蓝图》为主题，进行交流与討论。 董总主席拿督刘利民表示，董总將以开放的思维，听取各方的建言，让《马来西亚华文独中教育蓝图》更贴近华文独中的现况与面临的挑战，更好地引领华文独中未来的发展。

《马来西亚华文独中教育蓝图》咨询稿 改革重点分別落在独中课程、学生学习、校本评量、教师培训、学校教育管理素质与资讯科技融入教学。

提供意见及建议之方法：

1）发电邮至专案小组 – dzblueprint@dongzong.my

2）邮寄信函给“《马来西亚华文独中蓝图》专案小组” – Block A , Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit ,43000 Kajang, Selangor, Malaysia

3）通过报章媒体发表评论

4）在专案小组举办的汇报及交流会上发表意见

5）在董总专案小组网页留言 – http://dzblueprint.dongzong.my/index.php

资料来源：中国报、东方日报、星洲日报

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编辑：淑婷