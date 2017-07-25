牙齿黄黄怎么办？8种食物还你亮白牙齿！

如何美白牙齿？拥有一口美丽亮白的牙齿对于拥有迷人的微笑非常重要。牙齿的美白可以去牙科医院去洗牙，还有可吃一些能美白牙齿的健康食物。

1. 菠萝

菠萝中的菠萝蛋白酶是一种天然去污剂，具有去除牙菌斑的功效。橙子等柑橘类水果也可刺激唾液分泌，自然清洁牙齿。

2. 菠菜

菠菜、莴苣等深色绿叶蔬菜含有镁等一系列矿物质，有助于牙齿表面抗污膜的形成，对保持牙釉质洁白有重要作用。

3. 苹果

吃苹果有助于清除牙菌斑。苹果中的苹果酸有助于溶解导致牙齿着色的物质。

4. 三文鱼

三文鱼等深海冷水鱼含有欧米伽3脂肪酸和磷，有助于增强牙齿珐琅质。三文鱼还是维生素D的优质来源，有助人体对钙的吸收，进而使牙齿更健康。

5. 草莓

与苹果一样，草莓也含有苹果酸。可去除牙齿表面的着色物质，吃草莓还有助于“磨牙”，使牙齿更白更亮。将草莓捣碎加上半茶匙小苏打即可自制纯天然牙齿漂白剂。

6. 胡萝卜

生吃胡萝卜可起到刷牙的作用。既有助于清除口腔中的食物残渣，又能刺激唾液分泌，使口腔得到自然洁净。

7. 洋葱

洋葱含有两种硫化物——硫代亚磺酸酯和硫代磺酸酯，都具有强效抗菌作用，可杀死导致龋齿的变形链球菌。大蒜中也含有这些硫化物。

8. 酸奶和奶酪

乳制品中丰富的钙和磷等微量元素有助于平衡口腔酸碱度，避免口腔始终处于酸性环境，进而改善牙釉质健康。常吃乳制品可增加牙齿表面钙质，增强及重建珐琅质，洁齿固牙。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：太平洋时尚网

日期：26/7/2017