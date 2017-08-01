父母们，请让孩子养成这7个习惯

孩子应该养成的习惯

好习惯使一个人成功，坏习惯则会成为绊脚石。由于习惯是一点一滴累积而成，因此如果要有好习惯应该要从小开始培养。

身为父母的你，来看看孩子应该要从小就培养的7大习惯吧！

习惯一：做事有计划

如果做事没有规划，很容易丢三落四，无法赢得别人的信任，也会浪费很多时间。有些孩子每次考试前才临时抱佛脚、做作业时一心二用、常常忘记带课业上学、花光零用钱等，当孩子有这方面的坏毛病时，一定要教会他懂得计划的重要性。可以试试让孩子在睡前梳理好第二天的日程，让孩子抄在便利贴上方便执行。养成这个好习惯，孩子绝对终生受益！

习惯二：懂礼貌

现在的孩子对于礼貌的基本认知很少，似乎对任何人都能“称兄道弟”，甚至不愿意对他人微笑。父母应该教会孩子礼貌的重要性，当然本身也要以身作则，比如日常生活裡常说“你好”、“谢谢”、“不客气”，在请求他人帮忙时用“麻烦你帮我，好吗？”的句式，平时多关心他人。长久下来，孩子耳濡目染，自然就会善待他人。

习惯三：自己的事自己做

很多家长都会一直帮忙孩子，即便是孩子可以自己进行的事，父母也会插手帮忙，像叠被子、绑鞋带、穿校服、洗校服、整理书包等等。而且也有父母抱着“怕孩子搞砸”的心态，不敢交待孩子做事。其实只要父母多给他们一些尝试的机会，他们的能力绝对会超乎想象。请让孩子养成“自己的事自己做”的好习惯。在孩子学会自理之前，父母要做的是放手。

习惯四：别人的东西不能拿

帮孩子建立物权意识，区分自我和他人的界限。如果想要拿别人的东西，一定要徵求别人的同意，不能偷偷拿，也不能明着抢。有的孩子会偷偷拿大人的钱去买东西，看到其他同学的玩具，孩子可能会“顺手”拿回家。这正是孩子没有物权意识造成的，爸爸妈妈要帮助孩子承担责任。而对于公共物品，教育孩子从哪裡拿的要放回哪裡，谁先拿到谁先使用，后来者就要学会等待。

习惯五：遵守时间

大马人最习以为常的坏习惯就是“不守时”，其实时间观念非常重要，父母应该要教育孩子如何支配时间、创造时间价值，例如安排规律的作息可以提高做事效率，树立时间观念。父母可以尝试把主动权交到孩子手裡：“10分钟后就关掉电视去做作业”、“再睡20分钟就得起床了”，久而久之孩子会慢慢变得比较自律，也就不会为了偷懒找各种藉口了。

习惯六：学会谦虚

父母喜欢在别人面前炫耀孩子，但最重要的应该是教孩子怎么去发现他人的优点向他们学习，而孩子如果有优异的表现也要适当表扬，但必须保持一颗谦虚的心。每一个人都有优缺点，父母不要一味儿放大孩子的优点，使孩子目中无人。

习惯七：在错误中反思自己

孩子在生活中做错事，在学习中做错题是常见的事，如何做到下不为例，这就需要孩子能在错误中反思自己，从而彻底改正过来。当孩子做错事时，父母请别光顾着责怪他，应该试着陪孩子寻找解决问题的方案，再与孩子约定不要犯下类似的错误。

习惯成自然，让孩子培养一个好习惯比金山银山来得更值钱！

资料来源：媽媽育兒必看、Shewolf

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