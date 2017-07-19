海上的桂林——越南下龙湾必去6大景点！

中国桂林风景如画、山明水秀，闻名遐迩。其实，离大马更近之处也有个海上桂林，即越南的下龙湾，风景完全可以媲美中国桂林！

“不到下龙湾，不算到越南”，中国诗人萧三曾在《下龙湾赋》中这么写道。在1500平方公里的宽阔海面上耸立着3000多座形态各异、惟肖惟妙的岛屿，以优美的山水风景著称，被称为“海上桂林”的下龙湾，被列入了世界自然遗产与世界7大奇景之一。

这里就像是一幅天然的山水画，即使你不是一流专业的摄影师，依然能拍摄出大师级的美景照。就连我们所熟悉的电影《007明日帝国》和《印度支那》，都是在这里取景拍摄的。热爱自然文化的朋友，不妨趁假期逃离那繁忙焦虑的钢铁丛林，到下龙湾的7大美景来诗情画意一番吧！

一、斗鸡石

下龙湾有着各种奇形怪状的岛屿，其中最典型的标志就是这组斗鸡石了。这两座邻近的小岛，看起来就像是两只怒目相视的斗鸡，嘴角相向，貌似随时准备一跃而起，展开一场激烈的决斗。据说，这两座石岛还有分为公鸡和母鸡的呢！

二、香炉石

这座香炉石位于木头岛的东南面距旅游码头约5公里，虽然是小众景点，但香炉的形象却使它意义非凡。因为对于当地人的信仰来说，香炉烧香代表希望能够同天地、祖先心灵相通。所以，香炉的形象是意义重大而亲切的。

越南盾上甚至印有香炉石，可见它的代表性。

三、天堂岛

坊间流传着一句“不到天堂岛，不算到下龙湾”。从斗鸡石往南行驶约1个小时就到这座俗称的“天堂岛”了，但它的真正名称叫迪独岛。整个岛屿都被茂密的绿植覆盖，海水清澈见底、沙滩雪白柔软。大家可以拾级而上，攀登到岛屿的顶峰，在亭子内一览海上风光。

或是你也可以在海滩上嬉水，晒日光浴和体验各类的水上游戏项目。

四、天宫洞

天宫洞位于木头岛，往南距离旅游码头4公里，是越南下龙湾知名度最高的溶洞。天宫洞因洞内如天上宫殿的金碧辉煌而得名。这里面满是奇特造型的钟乳石，海洋的侵蚀痕迹很明显，在人工的灯光布置下，光彩夺目。

洞内的钟乳石形象鲜明，凭自己的感觉去意会和揣摩每一幅石景。每一座钟乳石都带着自己的故事，极富人文性传说的文化韵味。

五、惊讶洞

惊讶洞位于下龙湾世界自然遗产区中心的无串子群岛上，洞顶都是无数的小窝，让人感到惊讶而得名。在灯光的照射下，千奇百怪的钟乳石线的壮观而耀眼。

除了可以见证大自然所以遗留下的神奇与奥妙之外，许多背包客还建议一定要到洞外的观景台去俯瞰下龙湾的无敌海景，视野一级棒！

六、穿洞

穿洞说的可不是我们所谓的衣服破洞那种，穿洞是下龙湾著名的一个环形石岛。穿洞的中心是碧绿平静的海水湖，洞口成一个弓形。穿过这个洞，你就会发现里面别有洞天，你可以站在平台上面喂猴子呢！

你可以搭快艇或是大船进入洞口，不过许多旅客都推荐搭乘刺激的快艇，并称开船的当地人十分热情，为这项体验项目增色不少。更有许多旅客说，乘船进入洞口之时感觉特别像是在拍摄《盗墓笔记》呢！

另外，越南下龙湾的气候分成两季。越南北部属于亚热带气候，冬季从11月到4月，寒冷和干燥；夏季则炎热多雨，从5月到10月。如果不想淋雨，避开雨季，等到冬季时候再去玩！

编辑：童彤/ Angel 迎晶

资料出处：携程网、可乐旅游网、蚂蜂窝网、搜狐网。

日期：19/07/2017