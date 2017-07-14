泰荧幕情侣Mike、Aom 合体拍蜜月杂志！

泰荧幕情侣Mike、Aom 浪漫登场

泰国版的连续剧《浪漫满屋》改编自同名韩国连续剧，男女主角Mike、Aom在剧中的互动深得观众喜爱，更是知名的荧幕情侣。他们俩在2016年再度合作连续剧《恶作剧之吻》，也同样备受好评，戏外也常传出热恋绯闻。

两人最近受邀请为杂志拍摄蜜月特辑，Mike在微博放出了一系列的照片，包括沙滩半裸相拥、床上亲吻、相互喂食等亲密互动。

除了甜蜜照闪瞎众人，Mike、Aom的拍摄过程花絮影片也曝光，少不了许多溺爱的抚摸画面。大批的粉丝也忍不住狂喊：“拜托你们在一起吧！”、“这是公开交往的意思吗？”、“这眼神绝对骗不了人”。

Trời ơi như thế này thì con dân sống sao ? Clip HD nha quần thảo nhau trên giường bà con ạh 😱😂😘Cre : Honeymoontravel Mag#Sakura Posted by Mike D. Angelo – Aom Sushar Manaying VN on Thursday, 13 July 2017

Tiếp nè , cưỡi nhau trên bãi biển nè Cre : Honeymoontravel Mag#Sakura Posted by Mike D. Angelo – Aom Sushar Manaying VN on Thursday, 13 July 2017

资料来源：ETnews

影片源自Facebook

图片源自Mike微博