母亲节送什么？5种“永不凋谢的永生花”！代表你对妈妈/老婆的❤️永不凋零！

天下的妈妈总是口说“不用啦孩子～省点钱自己用吧～”

天下的老婆总是口说“不用啦老公～不要浪费这种钱啦～”

但谁说当她们收到你的用心会不开心呢？趁着母亲节，就更应该让她们感受你对她们的爱！❤️❤️❤️

那到底送什么才能充分代表着咱们对妈妈或老婆的爱永不变呢？🤔🤔🤔

“永生花”绝对象征着你对她们的爱永不凋谢～永不凋零～ ！

（图：取自 One FM Gigi 蕙绮 面子书）

什么是永生花？

永生花在外国盛行已久，最早在20世纪的德国出现。它是用高科技手段，将鲜花经过脱水、脱色、烘干、染色等一系列复杂程序加工而成。永生花无论是色泽、形状、手感几乎与鲜花无异，它保持了鲜花的特质，却可以更长久地陪伴在身边，保存时间至少3年，是“永不凋谢”的鲜花。重点是永生花容易打理，无需浇水，放置在干燥通风的地方即可！

1. 玻璃罩永生玫瑰花

玻璃罩永生玫瑰花非常适合赠送给身兼母职、默默在自己背后努力付出的老婆大人。由于近期《美女与野兽》电影上映，让玻璃罩永生玫瑰花成为目前的流行趋势，这种独特既让人惊喜的礼物绝对能让你的老婆超有面子！值得炫耀一番啦！



（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 One FM Gigi 蕙绮 面子书）

2. 玻璃罩永生康乃馨

身为孩子的我们若要对妈妈表达心意，送永生康乃馨较为适合。单单只是送一束康乃馨或许有点单调和普通，要送当然送妈妈可能没看过的玻璃罩永生康乃馨，会更显得特别且让人感动哦！



（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

3. 永生康乃馨相框

游子们經常都不能陪伴在妈妈身邊，心里滿滿的都是對妈妈的思念和感恩，若有时候不知怎麼表達，不如就送永生康乃馨相框，放一张你和妈妈的合照，再送上永生康乃馨的祝福，绝对能让你最敬爱的妈妈感觉特别窝心呢！

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

4. 永生康乃馨钥匙扣

每个女人都有自己心爱的包包，挂上老公或孩子送的永生康乃馨钥匙扣变得更加珍贵！想想她每天带着挂上永生康乃馨钥匙扣的包包出门，也表示一起携带着你给她的祝福与关怀，伴她一起走到任何一个地方。真的好浪漫啊！

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

5. 永生康乃馨车吊饰

出门开车在外，为了让心里图个安心，车上保平安的吊饰还是需要的。若给妈妈或老婆挂上永生康乃馨车吊饰，每当看见它就像叮咛着她们出门小心，再加上有着孩子或老公祝福的永生康乃馨，也让女主人每天开车都有好心情，出入更平安哦！

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

（图：取自 U Go Shopz 面子书）

永生花保养方法：

请勿浇水或经常用手触摸

请勿放置室外及窗户旁避免阳光直射（会导致花瓣退色）

如花朵上有灰尘，只需将灰尘轻轻吹掉

避免存放在潮湿的地方（湿气太高会导致花瓣变透明）

最佳保存环境：湿度40％-70％；温度4℃-30℃；永生玫瑰花可维持３-5年，甚可更长时间

请勿误食

与衣物接触如有染色情形发生，请用常温水及肥皂轻擦拭

请勿让花直被冷气风吹或放入冷藏库，会导致花瓣乾燥産生碎裂的状况

One FM 温馨提醒：

母亲节送礼物时，别忘了跟伟大的妈妈/老婆说声“妈妈/老婆，你辛苦了，有你真好，我爱你！” 记得❤️要及时哦！😘😘😘

编辑：One FM Gigi 蕙绮

日期：2/5/2017