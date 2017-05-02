格斗狂人公开挑战武林各派 李连杰开口说话

综合格斗教练徐晓冬20秒KO雷公太极创始人魏雷的视频一经露出吸睛无数，并在过去几天持续发酵，如今极有可能演变成一场新的功夫PK。

4月27日

徐晓冬与魏雷在四川进行决斗擂台，沒想到双方比武的结果出人意料，太极宗师20秒就被打倒在地，额头还因此受伤。

徐晓冬坚持认为“传统武术是花拳绣腿，太极是骗人的”。

同时，徐晓冬还宣称将向更多的武师挑战，并点名三个人：马云保镖李天金、太极实战家王占军、武僧一龙。

徐晓冬的挑战发出后震动中原武林！

4月30日

徐晓冬向 “武林各界掌门人“正式下战贴，并拿出120万作为奖金。

他发布的比赛规则显示，

“徐晓冬是挑战整个武林，所以要在一晚上，连续战胜2-3位武林掌门人，才可为获胜。而比赛不戴任何护具，无限制规则，可以踢裆插眼等，10分钟内分出胜负，如未分出胜负则平局！”

图：徐晓冬

这场搏击与传统武术的较量也引起了功夫巨星李连杰的关注。

作为武术套路的全国冠军，李连杰正是凭借传统武术走向银幕并成为中华武术著名的“代言人”。

在一段视频中，李连杰表示支持太极再战徐晓冬，并呼吁人们继续关注太极拳。

5月1日

徐晓冬再下战书，而且是针对拳王、两届奥运金牌邹市明下战书！并@了王思聪。

“反腐要打就打大老虎！王岐山说的！我徐晓冬，在中国武术届打假，要打也大老虎！”

徐晓冬强调自己并不是刻意炒作，希望把擂台门票收入捐给孤儿院。

图：邹市明



有人说，

这是一个揭穿‘假’传统武术大师面具的平台；

有人说，

魏雷或许不一定能代表高水平太极，但是高水平太极遇到高水平自由搏击也未必就有胜算；

有人说，

搏击是爆发力功夫，传统武术是苦修功夫，不能混为一谈；

无论如何，这一场场的PK会走向怎样的结局，我们拭目以待吧！

比较好奇的是，公开“约架”而且在网络平台直播，是否触犯相关法律？科科



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图片取自网络

编辑：姚淑婷

日期：2017年5月2日