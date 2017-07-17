朱浩仁到日本和韩国旅行时体会到的惊喜！你到那儿时有留意到吗？

不少人去过日本和韩国这两个充满时尚感和美感的国家。旅游之时，一般少不了逛街血拼，大吃当地美食，体验各种新奇产品和服务！ 大马歌手朱浩仁到这两个国家时，又遇见了些什么值得一提的呢？且来看他分享。

朱浩仁看到的日本：

“日本是我去过，最喜欢的国家之一。2012年时以自由行游走日本，所以很随意地趴趴走。其实，店铺全用机器结帐，或自动贩卖机售卖热腾腾的汤面等等的这些奇闻，都已见怪不怪。而这次的旅程，我看见了一些之前从未听闻目睹，也让我难忘的小细节。第一个就是他们滑梯。

那天，我走进了住宅区里小朋友玩耍的游乐场，惊喜发现，滑梯板竟是用滚轮制成的，这可让小朋友更容易滑下来，不容易擦伤，也不会积水、不会脏！我当时好想把马来西亚所有的滑梯都变成滚轮滑梯啊 ！哈哈！”

“接下来让我很惊喜的是他们的游戏机中心。当时投了大约8令吉的硬币，玩了一款3D射击游戏后，突然觉得自己真的很像乡村小孩，因为这才知道这款射击游戏，竟然不需要戴3D眼镜，就有3D效果！我看见的画面全部是立体的，像真的一样！我记得当时一直重复问身边的朋友，到底怎么做到的？那种立体感对我而言是前所未有的刺激！现在2017年了，我在马来西亚的游戏机中心，还是没机会再体验那种立体感呢！日本真是个高科技国家！”

朱浩仁眼中的韩国：

“另一个最喜欢的国家就是韩国啦！主要是受韩剧影响，喜欢他们的习俗、冬天、烧酒和烤肉！但这次来到了一个充满传统韩屋的地方，南山韓屋村和北村。一踏入这个地方，仿佛走进了韩剧里。冷冷的天气，加上古色古香的韩屋，让我忍不住多拍几张照片，不然会觉得对不起自己！”

“另外，当然是少不了韩国烤肉！在冷冷的天气吃韩国烤肉的感觉就是很不一样，烤肉配上一碗热热的泡菜酸辣汤，写到这里已经饿了！哈哈！一边假装说几句韩文，一边手拿烧酒干杯，再幻想女神全智贤就坐在我对面，这种体验无价呀！”

下一次，你去日本、韩国时，不妨寻找这些玩意儿、食物和感觉，看看你的感受有何不同吧！

编辑： Angel 迎晶

日期：17/7/2017