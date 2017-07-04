是真人还是芭比娃娃？

有些人故意把自己的样子整得像芭比娃娃，但这位女生无心插柳，却拍了张酷似芭比娃娃的照片而爆红。据《每日邮报》的报道，澳洲有一位漂亮的黑人模特在网络上红了起来，因为很多网友认为她长得就像一个芭比娃娃，甚至有人怀疑她是不是真人。照片显示，她把手放在右大腿上，面无表情盯着相机，她的妆容，包括白色眼影、睫毛和高光，让她看起来更像芭比娃娃。

现年21岁的Nyadak Thot，艺名为小鸭（Duckie），她是澳洲一位新晋模特美女，最近她在社交媒体上张贴了一张照片，让全世界都为之惊呆了。这位来自非洲南苏丹移民家庭的黑皮肤模特，现在住在纽约，继续发展自己的模特生涯。刚出道的时候她曾受过很多的打击：“我当时在社交媒体上看到不少人对我的体重增加，皮肤颜色和头发都有很多负面评论”。她表示，希望通过自己的工作，让黑人女性在模特界获得更多的话语权。去年她在接受杂志采访的时候说：” 我在澳洲长大，在那里我找不到榜样，成长的过程充满艰难。”

对 Nyadak 来说，个人的成功只是一方面，为黑人女性发声是她最大的心愿。她会在这个行业里面一直坚持下去，她相信黑人女性的魅力，也相信希望就在前方。

资料来源：Zaker 澳华网

图片源自Duckieofficial IG