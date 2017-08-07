无挑出奇招 Curry兄弟PK赛胜出

篮球场上《无限挑战》出奇招 Curry兄弟在PK赛胜出

勇士队篮球明星Stephen Curry带上小牛队的弟弟Seth Curry 展开亚洲行，日前去了韩国首尔参加篮球活动，就在行程的最后一天，兄弟俩参与了韩国数一数二的真人秀综艺节目《无限挑战》。节目成员刘在石、朴明秀、郑俊河、郑亨敦、HAHA、梁世浩，连同裴正南和南柱赫，并邀请了篮球老将徐章勋担任成员的主教练，与Curry兄弟一较高下。

成员组成的无挑队将挑战Curry兄弟俩组成的Curry队，篮球赛分成4节，每一节6分钟。两名国际篮球巨星来势汹汹，无挑成员自然也不会没有准备，他们以主场的身份在每一节给了Curry兄弟各种“不平等”待遇。

不平等之首节：二对五比赛

这是一场Curry兄弟2人对无挑队5人的比赛，尽管人数处于绝对劣势，但首节Curry接连飙进远投，硬是力压无挑队取得领先。

不平等之第二节：无限队将自家篮框放大

一般能投一粒球的篮框，无限将自家篮框放大成8粒篮球的大小，使无挑队命中率大幅上升，但Curry兄弟可不是这么好解决的角色，连连轰进外线，还轰进半场大号打板三分，硬是维持住领先优势。

不平等之第三节：“千手观音”与“巨无霸充气娃娃”联合出击

朴明秀背上千手道具、郑俊河扛上巨无霸充气娃娃，联合防守Curry兄弟的进军。此举果然奏效，Curry兄弟得分受挫，比分也缩小到个位数分差。而在最后读秒阶段，Curry在中场投出超高幅度的球，一举飞过4尺高巨无霸充气娃娃的上方，然后擦板命中，这一球也让全场人员惊呼不已，充分显现联盟第一射手的风采！

不平等之末节：给Curry队换上360度“旋转篮框”

无挑队使出终极大绝招，摆上360度旋转的篮框，并且趁机超前比分，但Curry兄弟很快找到破解之道，善用反向投篮，也让双方在比赛结束前战成53比53平手。

PK赛

双方上演罚球PK赛，无挑队南柱赫先在旋转篮板上投篮，但不成功，机会转到了Stephen Curry，他精准空心命中，顺利赢得这场比赛。

《无限挑战》是MBC星期六黄金时段综艺中的第一线综艺，于每週六晚上18:25—19:55播放。每一集节目都以不同主题及形式进行，常见的有搞笑、追击战、运动挑战、音乐表演、电视扮演、月曆製作、个人胜负对决、环保议题等题材。

据了解，无挑成员日前已经出国到美国，准备挑战参加几个电视剧的试镜。

资料来源：Dongtw

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编辑：淑婷