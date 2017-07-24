旅行省钱6大招！再穷也能去旅行！

出国旅行前若因为没有时间花心思做足功课，轻则度过了一个随心的假期，重则小心吃了冤大头，出国旅游回来感觉钱包被掏空，旅费甚至比别人多出了一倍，快看看出国旅游省钱妙招，拿出笔记好好记下！

1. 国际航班提前6个月订票

根据比价网数据比对结果，提前2个月购买机票会比出发当天的票价便宜20%以上，因此，建议对于有计划、时间充裕的旅客来说，国内航班提前30至60天预订可能最便宜，而国际航班则提前到170天左右，即提前5至6个月预订最便宜。

2. 提前在官网预定景点门票

出国旅游飞了个大老远，加上行程一定是非常满档，若因为没有提前买票而浪费太多时间而延迟行程，或是有些国外景点每天都有限制游客人数，因此错失了参观重要景点，可就得不偿失了。

3. 一年一次的演出开始售票时就要开抢了

抢过演唱会门票的朋友们都知道，一开放抢票就被秒杀的情形，而这样的情况同样会出现在各种热门演出中，特别是一些世界级的音乐节，提前半年已经不够了，必须设好日曆闹钟，在开始售票时就准备开抢。

4. 预订餐厅

对于热爱美食的旅游爱好者来说，每去新的一个地方，有什麽比尽情享受美食还要重要呢？可是真正的美食总是「座位有限」，甚至一些高级米其林餐厅随随便便预订都要等到1、2年之后了。

5. 购物最好提早抵达战场或先网路下订取货

像是美国黑色星期五、日本抢购新年福袋，都需要一大早就去排队，平日购物也最好在开门时就抵达商场，因为这样可以避开大批旅行团，商品也较丰富，除了要提早到达战场之外，做功课也讲究一个「先」，提前在百货公司、免税店的官网查好价格，或预订下单直接取货，能帮你节省不少体力，更重要的是出发前，就收集好各种打折优惠券，调查好各大银行的刷卡优惠，省钱也要积少成多。

6. 预订酒店不只是提前这麽简单

作为旅行过程中吃、住、交通三大重要部分之一的住，只要预订时间掌握好，最高能帮你节省50%的住宿费，更何况饭店住宿取消、改期容易，不需要提前付款，入住前几天也可以免费取消。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：中时电子报

日期：24/7/2017