担保你不再赖床的招数！

身边有没有爱赖床的家人或朋友？或你本身就是一个常常爱赖床，甚至赖到迟到的人？现在，介绍救星给你认识！有了他们就不必劳师动众请别人叫醒你， morning call 或morning text 你了！

Visualarm 闹钟app

除了基本闹钟功能，此app 提供多项任务，包括：数学题、追踪电击、输入指定字串等等。想要关掉闹钟声响时，就必须完成指定任务。在一早昏昏欲睡的情况下，必须赶快完成app显示的任务以让闹钟声响停止，在这种紧张情况下，你想不清醒都很难咯！另外，你还可以输入一句话、照片或GIF给自己打气！

闹钟套

DIY 闹钟套吧！把闹钟锁起来，然后把钥匙放在楼下或车里（如果你住排屋），要关掉就要去拿钥匙咯！或者把钥匙压在较重的报纸堆/箱子/物体下。早上用一用力，血液循环一下肯定就精神了！

（照片取自网络）

逃跑闹钟

如果他响了你还继续睡，它就会在房里到处乱跑，直到你把它追到按停！你可以设置0-9 分钟的赖床时间，它只给你一次赖床机会，接着它就会乱跑，甚至会跳楼！但是它能轻易跳下一公尺的高度也不会摔坏。等你追到它，估计你也不想再睡了。

电击闹钟

印度一名移动通信工程系大学生Sankalp Sinha在19岁时，设计了电击闹钟以免自己上学不迟到。 按下铝制“贪睡” 按钮，闹钟会自动给赖床者一次小电击。闹钟会释放出足量的电压，即使你是睡死了，也一定感受到电流！他说，闹钟产生的电击不会对人体有害，希望自己的设计大规模生产。

高压喷射床

如果你是赖床之王，那唯有买这张曾经引起瞩目的喷射床了！由英国奇葩发明家科林弗兹创造。闹钟响后，如果你没有及时起床，高压弹射床就会弹起来，再伴以床头炫目闪光灯和高分贝声响，吵到你不下床都不行。弹射床可自由调节弹力，调到最大，你可能被砸到墙上！

（照片取自网络）

编辑： Angel 迎晶

资料来源：凤凰新闻、KOCPC 电脑王阿达

日期： 4/7/2017