手机应用程式MyDI 可以查询任何人的破产状况！！

如何知道一个人是否破产？下载 MyDI

这个月5月11日（星期四）开始，可以下载 MyDI (My Department of Insolvency) 手机应用程式，这是一款能查询任何人破产的手机应用程式！

首相署部长拿督斯里阿莎丽娜表示，这项手机应用程式能让民众往后不需要到报穷局查询个人或公司破产情况。

她举例，使用MyDI手机应用程式，雇主可以查询未来员工、父母可以查询未来女婿或媳妇、情侣还可以查询对方的破产情况及贷款机构。她甚至笑称，如今民众可在床上，床下，甚至床旁，都能检查破产状况。

什么是破产？根据我国报穷局的解释，一个人欠债至少5万，并且没有能力偿还这笔欠债，而被高庭宣判“持续性破产”，就是所谓的破产！

阿莎丽娜也指出，根据统计，全国约有29万2000人破产，以全国3000万人口计划，破产人士少于0.5%。另外，从2013年至2017年3月，公务员破产人数则只有3547人，破产人数不高。

她说，破产法令第一阶段的改变是推出MyDI程序，第二阶段是民众可通过线上表格申请脱离穷籍，在符合所有条件后才需到破产局确认。

她指出，修正法案也设立“拯救机制”，让面对破产问题的公务员及私人界员工可到报穷局，取得“拯救配套”。

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资料来源 #马新社 #当今大马

编辑：淑婷